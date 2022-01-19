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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıt fiyatları artış sürüyor

Akaryakıt fiyatları artış sürüyor

Küresel petrol fiyatlarında artış bugün de devam ederken brent petrolün varil fiyatı 90 dolar sınırına dayandı.

49 Dakika Önce
2022-01-19 21:10:34
Akaryakıt fiyatları artış sürüyor

Yemenli Husilerin BAE'ye yönelik saldırılarının yarattığı endişe ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yukarı ittiği petrol fiyatları, Kerkük-Ceyhan boru hattında çıkan yangının ardından bu hattından sevkiyatın durmasının da etkisi ile yükselmeye devam ediyorlar.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen Kerkük-Ceyhan boru hattında dün çıkan ve gece geç saatlerde sürdürülen yangının hali hazırda arzda yaşanan sıkışıklığı artıracağı endişeler ile birlikte ICE'de Mart vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 89,05 dolar seviyesini gördü.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda düne göre 1.02 dolar artışla 88,53 dolar/varil seviyesinden işlem görürken, NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 1,13 dolar artışla 86,56 dolar/varil seviyesinde.

Analistler, OPEC'in günlük üretimi 400 bin varil artırma yönündeki taahhütünü yerine getirmekte zorlandığı yönünde haberlerin, verilerin geldiği ortamda Brent petrolünün 100 dolar/varil seviyesini hedefleyebileceğini işaret ediyorlar.

Analistler, OPEC+'nın arz sıkıntılarının, devam eden küresel talep artışının önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam edeceğine inanıyorlar. .

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