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TIMETURK / EKONOMİ / AK Partili Kurtulmuş: Elektrik faturalarındaki 210 kwh sınırı revize edilebilir

AK Partili Kurtulmuş: Elektrik faturalarındaki 210 kwh sınırı revize edilebilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, elektrik faturalarına ilişkin, '150 kWh sınırı Cumhurbaşkanımız tarafından 210 kWh'ye çıkarıldı. Belki bu sınır tekrar revize edilebilir' dedi.

3 Saat Önce
2022-02-14 08:33:09
AK Partili Kurtulmuş: Elektrik faturalarındaki 210 kwh sınırı revize edilebilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan fahiş elektrik faturalarına ilişkin "Bir evin aylık 250 kwh elektrik kullandığı tahmin ediliyor. Zaruri olarak çıkan fiyatların vatandaşların üzerindeki baskılarını biliyoruz ve neler yapabiliriz düşünüyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş, Kanal 7'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Elektrik faturalarına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Şunu görmek lazım, elektrik faturaları bir günde bu noktaya gelmedi. 2021 yılı içerisinde Türkiye hazinesinden doğal gaz faturalarının yüzde 75'i devlet ödedi, elektrik faturalarının yüzde 25'ini devlet ödedi. Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar liradır. ÖTV'lerden de kamu vazgeçtiği için kamunun da kaybı 65 milyar lira" ifadelerini kullandı.

''210 KWH SINIRI REVİZE EDİLEBİLİR''

Pandemi nedeniyle enerji fiyatlarının çok yükseldiğini savunan Numan Kurtulmuş, "Doğal gazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıdı buna rağmen yine de çok yüksek fatura. Fakat bir mazeret gibi söylemiyorum. Vatandaşlarımızı derinden sarstığını görüyoruz. 150 kwh sınırı Cumhurbaşkanımız tarafından 210 kwh'ye çıkarıldı. Belki bu sınır tekrar revize edilebilir. Bir evin 250 kwh elektrik kullandığı tahmin ediliyor. Zaruri olarak çıkan fiyatların vatandaşların üzerindeki baskılarını biliyoruz ve neler yapabiliriz düşünüyoruz" dedi. .

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