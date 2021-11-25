DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AK Parti MYK toplantısı: ''Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek''
İran’dan Uluslararası Atom Enerjisi’nin açıklamasına yanıt
Fed'den derin endişe itirafı! Faiz, enflasyon ve belirsizlik
“Komplo denenler birer birer gerçek çıktı”
'Öğretmenler Günü'nde acı haber: Bahar öğretmen hayatını kaybetti
Brüksel'de Uber taksiye durdurma kararı
Türk vatandaşlarının seyahatteki vize yükümlülükleri
Polis, Kadıköy metrosundaki bıçaklı şüphelinin peşinde
Hintli öğretmen, çok sevdiği eşi için Taj Mahal'in kopyasını inşa ettirdi
Akıllı sağlık hizmetleri devrede
Trabzonspor'un gol kralları
ABD bankalarına kripto para düzenlemesi
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Serbest ve kontrollü kambiyo rejimi
Her araç kendi bakımını yapacak

TIMETURK / EKONOMİ / AK Parti MYK toplantısı: ''Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek''

AK Parti MYK toplantısı: ''Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek''

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MYK toplantısında ekonomideki durumun 3-4 ay içerisinde çözüleceği konuşuldu.

30 Dakika Önce
2021-11-25 07:36:15
AK Parti MYK toplantısı: ''Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek''

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde sürpriz bir toplantı yaptı. AK Parti MYK üyelerinin katıldığı toplantıda ekonomi ve döviz kurundaki artış değerlendirildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, toplantıda faiz indiriminde kararlılık vurgusu yapıldığı, izlenecek yol haritasıyla yüksek kurun da önüne geçileceği belirtildi.

Dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği vurgusu yapıldı. Dolar kurundaki ani artışın bir operasyon olduğu da belirtilen toplantıda, soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi. Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun aktardığına göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıda Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu, düşük faizin dolaylı olarak üretimi artırıp cari açığı azaltacağı ve bunun da uzun vadede ekonomik toparlanmayı sağlayacağını söylediği öğrenildi.

Erdoğan'ın toplantıda, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu söyleyerek, bundan sonraki sürecin ekonomide ‘yatırım - üretim - büyüme - istihdam' denklemi üzerinden kurulacağına işaret ettiği belirtildi. Toplantıda, bazı kurmayların döviz kurunun kontrolden çıktığını ve yıllık enflasyonun yüzde 20'ye dayandığını söyleyerek Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını doğru olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş