AK Parti'li Kurtulmuş’tan asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 15’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Enflasyon dolayısıyla market ve pazardaki fiyatların yukarıya çıktığını biliyoruz. Kararlı bir şekilde vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirleri alıyoruz. Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır" dedi.

Ekonomik anlamda milleti rahatlatacak adımların atılacağını söyleyen Kurtulmuş, şu açıklamada bulundu:

"Enflasyon dolayısıyla market ve pazardaki fiyatların yukarıya çıktığını biliyoruz. Kararlı bir şekilde vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirleri alıyoruz. Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır. Yine aynı şekilde bu hafta içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarıyla ilgili iyileştirme, seyyanen zamla ilgili düzenleme, öğretmenlik yasasıyla ilgili teklif Meclis'e geliyor. 3600 ek gösterge gibi, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi ve diğer konularla ilgili çalışmalar nihai noktaya geliyor. Meclis'teki bu bütçe trafiği geçtikten sonra inşallah bunları halledeceğiz, yoluna koyacağız ve vatandaşımızı asla enflasyonun ortaya çıkardığı bu ağır tablonun altında ezdirmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yanında olacağız, bir farkla biz milletimizin oylarını almak ya da onlara bir şeyi eksik yanlış söyleyerek zihinlerini çelmek için değil, biz milletimizin gönüllerini kazanmak için taleplerine kulak veriyoruz. Bu kadronun en önemli özelliği de budur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.