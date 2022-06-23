AK Parti'den temmuz zammı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'Temmuz ayında işçi emeklilerimiz de dahil olmak üzere yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Biraz eksik, biraz fazla olabilir' dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında katıldığı söyleşide, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, milyonlarca emeklinin merak ettiği temmuz zamlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Temmuz ayında işçi emeklilerimiz de dahil olmak üzere öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Biraz eksik, biraz fazla olabilir."

Enflasyonu orta vadede düşürmeyi hedeflediklerini belirten Kurtulmuş, "Bu yaz aylarıyla birlikte bir rahatlamayı, ondan sonraki dönemde baz etkisiyle daha kalıcı bir rahatlamayı hissedeceğiz" dedi.

TRTHaber