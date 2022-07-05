AK Parti'den sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 'Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimizde sözleşmeli personelin kadro haklarının ele alınması söz konusu olacak. Akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek' dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Ne söylediysek yaptık, yaptıklarımızı söyledik. '5 adım atacağız' demiştik. 'Asgari ücreti iyi bir noktaya taşıyacağız. Memur ve emeklilerin maaşlarını düzenleyeceğiz. 3600 ek göstergeyi yasalaştıracağız. Sözleşmeli personelin durumunu ele alarak haklarını yasalaştıracağız. EYT'li kardeşlerimizin durumunu ele alarak 2022'de bunları neticelendireceğiz' dedik. Allah'a çok şükür bunların ilk üçünü gerçekleştirdik. 3600 ek gösterge ile ilgili neticeleri görüyoruz. Bu yasa artık uygulanıyor.

İnşallah bu konuyla ilgili de söylediğimiz üzere ekim ayında Meclisimiz açıldığında hemen gündemimize sözleşmeli personelin, mali ve sosyal haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınması suretiyle bu kesimin durumlarının yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bu çalışmanın hemen akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak bu da çözümlenmiş olacak. Verdiğimiz sözleri adım adım gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, bundan sonra da sözlerimizi aynen yerine getireceğiz.

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