AK Parti’den ''asgari ücrete 2 kere zam'' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Asgari ücrete zam yapılır mı?' sorusuna yanıt verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali en çok Türkiye'yi etkiledi. Birçok ürüne art arda zamlar gelmeye devam ederken, Aralık ayında yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücret enflasyon karşısında eridi.

Ekonomistler ve işçiler, bir süredir 'asgari ücrete yılda 2 kere zam yapılması' için çağrıda bulunuyor.

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusu soruldu.

"MEVZUATI DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan, bunun mümkün olduğunu belirterek "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" ifadesini kullandı.

"VATANDAŞIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ"

Özkan, "Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi ve ekledi:

"Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız." .