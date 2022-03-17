DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan: Döviz kuru ve enflasyon, geçiş sürecinin bedelleri
'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' yarın açılıyor
İttika nedir? İttika ne demek? İttika ne anlama geliyor?
EPDK'den elektrik fiyatlarındaki artışa karşı hamle
İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak ''Polonya'' kararı!
Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman açılacak? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum
Putin'i üzecek gelişme: 'Rus askerlerinin tüm cephelerde ilerlemesi büyük ölçüde durdu'
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Kosova Meclisi, eşcinsellerin medeni birlikteliklerini öngören tasarıya onay vermedi
Rusya’dan Biden'ın Putin ile ilgili açıklamasına sert tepki!
Bircan Bali kimdir? Bircan Bali evli mi?
Avrupa'da enflasyon şubatta rekor kırdı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

TIMETURK / EKONOMİ / AK Parti’den ''asgari ücrete 2 kere zam'' açıklaması

AK Parti’den ''asgari ücrete 2 kere zam'' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Asgari ücrete zam yapılır mı?' sorusuna yanıt verdi.

4 Saat Önce
2022-03-17 11:18:01
AK Parti’den ''asgari ücrete 2 kere zam'' açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali en çok Türkiye'yi etkiledi. Birçok ürüne art arda zamlar gelmeye devam ederken, Aralık ayında yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücret enflasyon karşısında eridi.

Ekonomistler ve işçiler, bir süredir 'asgari ücrete yılda 2 kere zam yapılması' için çağrıda bulunuyor.

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusu soruldu.

"MEVZUATI DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan, bunun mümkün olduğunu belirterek "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" ifadesini kullandı.

"VATANDAŞIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ"

Özkan, "Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi ve ekledi:

"Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş