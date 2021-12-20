AK Parti’den ''asgari ücret'' açıklaması: Vergi muafiyeti genişletilebilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 'Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulacak' açıklaması yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Asgari ücretteki vergi muafiyetinin genişletilebileceğini belirten Turan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak" dedi.

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan torba kanun teklifinde sadece asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin hükümler yer almış, ‘Asgari ücret tutarı kadar' gelir vergisi ödeme istisnası getirilmemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.