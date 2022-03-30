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TIMETURK / EKONOMİ / AK Parti'den '3600 ek gösterge', 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması

AK Parti'den '3600 ek gösterge', 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge düzenlemesinin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücrette ara zam durumunun da ele alınacağını söyledi.

2 Saat Önce
2022-03-30 17:59:10
AK Parti'den '3600 ek gösterge', 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla" ifadesinin hatırlatılması üzerine, "Türkiye'de büyükelçilerle mekik diplomasisinde görüşen siyasi parti genel başkanları var. Bu manada mektup yazan genel başkanlar var büyükelçilere. Konunun bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'3600 EK GÖSTERGEYİ TEMMUZA KADAR ÇIKARACAĞIZ'

Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı "Kahraman Türk polisine 3600 ek göstergeyi çıkartmak da inşallah bize nasip olacak" açıklamasının hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

"Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücretle ilgili olarak yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir maaş artışı söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi. İnşallah 3600 ek göstergeyi temmuza kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum."

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AK Parti'li Akbaşoğlu, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin soruya "O konuyla ilgili çalışmalarımız var, devam ediyor" yanıtını verdi.

DHA .

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