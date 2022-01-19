DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trabzon'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon'da 20 Ocak'ta okullar tatil edilir mi?
İlaç fiyatlarına rekor zam
Elazığ'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Elazığ'da 20 Ocak'ta okullar tatil edildi mi? Elazığ'da kar tatili uzadı mı?
İngiltere'de enflasyon son 30 yılın zirvesinde
Göztepe - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Elazığ'da okullara yarın da ara verildi
İngiltere'de enflasyon en yüksek seviyede
Kremlin'den Erdoğan'ın davetine yanıt
Bursa'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Bursa'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi?
Rizespor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Kripto paralarda balina ne demek?
Airbus, 6 bin yeni personel alacak
20 Ocak Perşembe A101 broşürü | Bu hafta A101 Aldın Aldın ürünleri
Düzce'de yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Düzce'de okul var mı? Düzce'de kar tatili uzadı mı?

TIMETURK / EKONOMİ / Airbus, 6 bin yeni personel alacak

Airbus, 6 bin yeni personel alacak

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, 2022'de 6 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

52 Dakika Önce
2022-01-19 15:37:25
Airbus, 6 bin yeni personel alacak

Airbus şirketinden yapılan açıklamada, 2 yıldır Kovid-19 salgınıyla yaşanan gerilemenin ardından sektörün iyileşme sürecine girdiği belirtildi.

Şirketin bu yıl, 3'te 1'i yeni mezunlardan oluşacağı tahmin edilen 6 bin kişiye istihdam sağlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, özellikle çevre dostu uçakların üretiminde, dijital dönüşüm ve siber teknolojiler alanında yeni yetenekler arandığı ifade edildi.

Airbus, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da 768, 2020'de 268, geçen yıl ise 507 uçak siparişi almıştı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş