Ailecek deniz kum güneşe doymak için tatil adresiniz Hedef Beyt Hotel

Hedef Beyt Hotel, tüm aile bireylerine huzurlu ve güvenli bir tatil imkânı sunuyor.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığı ile tatil yapabilecekleri Hedef Beyt Otel, İzmir'in Selçuk ilçesinde hizmet veriyor.

Muhafazakâr kesime hitap eden Hedef Beyt Hotel, koronavirüs tedbirlerine titizlikle dikkat ederek tüm aileler için harika bir tatil imkânı sunuyor.

Her şey dahil alkolsüz konsept, kadın erkek ayrı havuzlar, kadın erkek ayrı spa hizmeti, deniz manzaralı odalar, gece ve gündüz aktiviteleri ve çok daha fazlası Hedef Beyt Hotel'de tatil fırsatını yakalayan aileleri bekliyor!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.