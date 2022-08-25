Aile hekimlerine teşvik ödemesi kararı | Aile hekimlerine ne kadar teşvik ödemesi yapılacak? Aile hekimlerine ne zaman teşvik verilecek?

Aile hekimlerine teşvik ödemesi kararı | Aile hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına taban ek ödemesi ve teşvik ödemesi konusundaki detaylar açıklandı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki aile hekimlerine ne kadar teşvik ödemesi yapılacak? Aile hekimlerine ne zaman teşvik verilecek? İşte detaylar...

Aile hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına taban ek ödemesi ve teşvik ödemesi konusundaki detaylar açıklandı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki aile hekimlerine ne kadar teşvik ödemesi yapılacak? Aile hekimlerine ne zaman teşvik verilecek? İşte detaylar...

Aile hekimlerine ne zaman teşvik verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte yer alan bilgilere göre; herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak.

Aile hekimlerine ne kadar teşvik ödemesi yapılacak?

Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak

Bakan Koca duyurdu!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından; "Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

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