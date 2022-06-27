Aile destek programı yardımı nasıl alınır? Aile destek programına başvuru nasıl, nereden yapılır? Aile destek programı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dar gelirli ve yardıma muhtaç haneleri ilgilendiren çok önemli duyurusunu geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Erdoğan açıklamasında 2.5 milyon haneye ulaşması beklenen aile destek programı yardımlarının Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Beklenen gün geldi. Aile destek programına ilişkin başvurular 27 Haziran'da başladı. Peki aile destek programı yardımı başvurusu nasıl yapılır? Aile destek programı yardımı kaç TL?

Aile destek programı yardımı nasıl alınır? Aile destek programına başvuru nasıl, nereden yapılır? Aile destek programı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dar gelirli ve yardıma muhtaç haneleri ilgilendiren çok önemli duyurusunu geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Erdoğan açıklamasında 2.5 milyon haneye ulaşması beklenen aile destek programı yardımlarının Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Beklenen gün geldi. Aile destek programına ilişkin başvurular 27 Haziran'da başladı. Peki aile destek programı yardımı başvurusu nasıl yapılır? Aile destek programı yardımı kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısında dar gelirli ailelere desteğin devam edeceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık ise başvuruların 27 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı.

Aile destek programı yardımı nasıl alınır?

Aile destek programınından faydalanabilmek için öncelikle gelir seviyesinin belli bir oranın altında olması gerekiyor. Aile destek programı yardıma muhtaç vatandaşlarımız içindir. Halen sosyal yardım alan aileler bu yardımdam da yararlanabilir.

Aile destek programına başvuru nasıl, nereden yapılır?

Aile destek programı aşvuruları online yada şahsen olarak yapılabilir. Vatandaşlar aile destek yardımı başvurusunu e-devlet üzerinden yada Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına bizzat giderek başvuru yapılabilir.

Aile destek programı yardımı kaç TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Aile destek programı başvurusu son gün ne zaman?

Türkiye Aile Destek Programı başvuruları 27 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlıyor.