Aile destek programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Aile destek programı kapsamında başvuru yapan kişileri 12 aylık süre içerisinde ödemelerinin yapılacağı bildirilmişti. Kasım ayında yapılacak ödemeler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki aile destek paraları bu hafta yatacak mı ne kadar verilebilecek ve kimler başvurabilecek? İşte yanıtı...

Aile destek programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Aile destek programı kapsamında başvuru yapan kişileri 12 aylık süre içerisinde ödemelerinin yapılacağı bildirilmişti. Kasım ayında yapılacak ödemeler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki aile destek paraları bu hafta yatacak mı ne kadar verilebilecek ve kimler başvurabilecek? İşte yanıtı

Aile destek programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile destek programı ödemeleri için tarih paylaştı. Erdoğan kabine toplantısında;

"Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımıza paylaşma düşüncesi ürünü bu programlardan biri de Türkiye aile desteğidir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyon lira 8 Kasım'da hak sahiplerine yatırılacaktır" sözlerini kullandı.

Aile destek programı tutarı ne kadar?

Aylık gelirlere göre hesaplanan aile destek tutarları 850 TL ile 1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 12 ay süreyle verilen aile destek programı ödemesine, e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma derneğinden başvuruluyor.

Çocuk sayısına göre aile destek tutarı ne kadar veriliyor?

Her ailede destek programı ödemeleri farklılık gösteriyor. Bütçelere göre belirlenen bu tutar hanedeki çocuk sayısına göre de değişiyor.