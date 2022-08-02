Aile Destek Paketine kimler başvurabilir? Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketiyle ne kadar para verilir?

Aile Destek Paketine kimler başvurabilir? Milyonlarca dar gelirli aile için devletin başlatmış olduğu Aile Destek Programı Paketi kapsamında 450, 550, 600 TL'lik yardımlar yapılacak. Peki ama bu sosyal yardımı almak için nereye nasıl başvuru yapmak gerekir? Kimlere ne kadar ve neye göre para verilir? Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketiyle ne kadar para verilir? İşte yanıtı...

Milyonlarca dar gelirli aile için devletin başlatmış olduğu Aile Destek Programı Paketi kapsamında 450, 550, 600 TL'lik yardımlar yapılacak. Peki ama bu sosyal yardımı almak için nereye nasıl başvuru yapmak gerekir? Kimlere ne kadar ve neye göre para verilir? Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketiyle ne kadar para verilir? İşte yanıtı...

Aile Destek Paketine kimler başvurabilir?

Dar gelirli aileler için yapılan destek programı şartı, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerektiğidir. Emekli ve asgari ücret alan kişiler, aile üyelerinin çokluğuna göre bu durumdan yararlanabilecek.

Aile Destek Paketiyle ne kadar para verilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programından yararlanmak isteyen kişiler; e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvuruda bulunabilirler.