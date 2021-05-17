Ahmed Zaki Mohammed “ Pandemi Süreci Yatırımlarımız İçin Güzel Bir Hazırlık Dönemi Oldu” Dedi

Zaki Group kurucusu Ahmed Zaki Mohammed, “2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilince dünyadaki pek çok ekonomi batma noktasına geldi. Koca koca markalar ve firmalar iflasın eşiğine geldi. Ekonomisi güçlü olan ülkeler ayakta kalırken diğerleri zor bir dönemece girdi. Biz de sağlam adımlarla ilerleyerek güçlü bir ekonomik yapı oluşturduk. Bu sayede yatırımlarımıza devam edebileceğiz. Pandemi süreci bizim için güzel bir hazırlık dönemi oldu. “ dedi.

Bu dönemde akıllı yatırımlarla çok karlı işler yapabilmenin mümkün olduğunu ifade eden Ahmed Zaki Mohammed, “ Biz de Zaki Group olarak bu prensiple hareket etmekteyiz. Pandemi sürecinde yatırımlarımızın ön çalışmalarını yaptık ve altyapılarını hazırladık. Pandemi yasakları bitince biz de yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Üstelik çok da hızlı bir şekilde olacak. Çünkü oldukça zaman kaybettik.” Diyerek bunu nasıl uyguladıklarını anlattı.

İstanbul'da yaptıkları yatırımdan sonra İzmir ve Antalya'da da yatırım yapmayı düşündüklerini söyleyen Ahmed Zaki Mohammed fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını da sözlerine ekledi. Ayrıca Türk ortaklarının kendilerine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Ahmed Zaki Mohammed, “ İzmir ve Antalya'da gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımızı hayata geçirme konusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yasaklar bitince Türk ortaklarımızla birlikte hemen harekete geçeceğiz. Bu projelerle pek çok kişiye iş imkânı da sağlamayı hedefliyoruz.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.