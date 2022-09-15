Ağustosta nerede kaç konut satıldı?

Türkiye genelinde ağustosta 123 bin 491 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 31,5 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalışla 123 bin 491 oldu.

Ağustosta satılan konut sayısı, temmuza göre ise yüzde 31,5 artış gösterdi. Temmuzda 93 bin 902 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul, 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili, 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller, 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye'de ağustosta 123 bin 491 konut satıldı. Ülke genelinde yabancılara satılan konut sayısı ise 5 bin 273 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 10,1 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1814 konut satışıyla Antalya aldı. Bu ili sırasıyla 1750 konut satışıyla İstanbul ve 317 konut satışıyla Mersin izledi.

Ağustosta Rusya vatandaşları Türkiye'den 1238 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 633 konutla İran, 417 konutla Irak vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları azaldı

Ağustosta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalarak 22 bin 168'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı 18 oldu. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 yükselişle 211 bin 631 olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta ipotekli satışların 6 bin 654'ü, ocak-ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 55 bin 348'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları düştü

Türkiye genelinde diğer konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 azalarak 101 bin 323 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 82 olarak kayıtlara geçti. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 732 bin 160'a çıktı.

İlk el konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azalarak 39 bin 25'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,6 oldu. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 276 bin 164'e yükseldi.

İkinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 azalarak 84 bin 466'ya indi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,4 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 667 bin 627 olarak kaydedildi.