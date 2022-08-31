Ağustos enflasyon rakamları | 2022 Ağustos enflasyon rakamları açıklandı mı?

Ağustos enflasyon rakamları | Enflasyon rakamları şu dönemde daha yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay TÜFE oranı yüzde 2,37 artış gösterirken yıllık enflasyon oranı %79,60 seviyesine ulaşmıştı. Peki bu ay enflasyon rakamlarındaki son durum ne? 2022 Ağustos enflasyon rakamları açıklandı mı? İşte detaylar!

Enflasyon rakamları şu dönemde daha yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay TÜFE oranı yüzde 2,37 artış gösterirken yıllık enflasyon oranı %79,60 seviyesine ulaşmıştı. Peki bu ay enflasyon rakamlarındaki son durum ne? 2022 Ağustos enflasyon rakamları açıklandı mı? İşte detaylar!

Ağustos enflasyon rakamları

Enflasyon oranları her ayın 3'üncü gününde TÜİK tarafından açıklanıyor. Açıklamanın yapılacağı gün hafta sonuna denk geliyor. Dolayısıyla; ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklanacağı öngörülüyor.

2022 Ağustos enflasyon rakamları açıklandı mı?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Henüz bir açıklama gelmedi.

Ağustos ayı enflasyon beklentisi

Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,60 olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay anketin yüzde 69,94 olduğu açıklanmıştı.