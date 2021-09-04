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TIMETURK / EKONOMİ / Ağustos ayında fiyatı en çok artan teknolojik ürünler

Ağustos ayında fiyatı en çok artan teknolojik ürünler

TÜİK'in açıklanan verilerine göre teknoloji sektöründe en çok zamlanan ürün kategorisi, televizyonlar oldu. Televizyonlar, geçen yılın aynı dönemine göre iki kat fiyat etiketine sahipler.

2 Saat Önce
2021-09-04 08:18:58
Ağustos ayında fiyatı en çok artan teknolojik ürünler

TÜİK'in enflasyon verilerini teknoloji kategorisinde analiz eden Necdet Çalışkan, ilginç sonuçlara ulaştı. Açıklanan verilere göre teknoloji sektöründe en çok zamlanan ürün kategorisi, televizyonlar oldu. Televizyonlar, geçen yılın aynı dönemine göre iki kat fiyat etiketine sahipler.

TÜİK'in geçtiğimiz saatlerde açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamlarını derleyen Habertürk'ten Necdet Çalışkan, teknolojik ürünlerin son bir yıldaki fiyat değişimlerini ortaya koydu. Yapılan derlemeye göre son bir yılda fiyatı en çok artan teknolojik ürün kategorisi, televizyonlar oldu. Bu ürünlerin fiyatı, geçtiğimiz bir yılda iki katına çıkmış durumda.

Yıllık bazda fiyatı en çok artan ürünler televizyonlar olsa da aylık bazda en çok pahalılaşan ürün grubu, oyun konsolları oldu. Temmuz ayına göre yüzde 3,9 oranında pahalılaşan oyun konsolları, bir yıllık süreçte ise 39,6 oranında zamlandı. Bilgisayar ve tabletler temmuza göre sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 3,7 oranlarında ucuzlarken her iki ürün grubu da son bir yılda zamlandı. Yıllık bazda bilgisayarlardaki zam yüzde 20,6'ya, tabletlerdeki zam ise yüzde 17,3'e ulaştı.

Teknolojik ürünlerin fiyat değişikliklerine ilişkin grafik şöyle

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Akıllı telefonlar, ağustos ayı enflasyon rakamlarından en az etkilenen teknolojik ürünler gibi görünüyor. Zira temmuz ayına kıyasla yüzde 0,9 oranında zamlanan akıllı telefonlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,8 oranında zamlanmış durumda. Ancak bu oranlar bile tüketicileri üst düzey akıllı telefonlara yaklaştıramıyor. Fiyatlar giriş seviyeden üst seviyeye kadar her kategoride oldukça yüksek.

Necdet Çalışken, teknoloji sektöründeki hizmetlerin fiyatlarını da analiz etti. TÜİK verilerine göre yapılan analiz, geçtiğimiz bir yılda en çok zam gören hizmetin cep telefonu görüşme hizmetleri olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda görüşme ücretleri, yıllık bazda yüzde 24, aylık bazda ise yüzde 0,8 zamlandı. Telefon tamir hizmetlerine yıllık bazda gelen zam yüzde 17,3 olurken, internet hizmetlerine yüzde 15,1, internet kafe ücretlerine yüzde 11,8, kablolu televizyon hizmetlerine yüzde 11,3 oranında zam geldi. Sabit telefon görüşme ücretleri ise son bir yılda yüzde 1 oranında ucuzladı.

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Kaynak: Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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