Ağustos ayında dolar neden yükseliyor? Dolar düşecek mi? Son dakika: dolar niye yükseliyor?

Ağustos ayında dolar neden yükseliyor? Döviz kurlarındaki dalgalanma yerini yükselişe bıraktı. Doların ani artışı, yatırımcıların ve dolar üzerinden iş yapanların gözünden kaçmadı. Peki ama dolar niye yükseliyor? Dolar düşecek mi? İşte son dakika dolar kurundaki artışın nedeni...

Döviz kurlarındaki dalgalanma yerini yükselişe bıraktı. Doların ani artışı, yatırımcıların ve dolar üzerinden iş yapanların gözünden kaçmadı. Peki ama dolar niye yükseliyor? Dolar düşecek mi? İşte son dakika dolar kurundaki artışın nedeni...

Ağustos ayında dolar neden yükseliyor?

Son altı ayda şirketler ve şahıslar 50 milyar dolar değerinde döviz aldı. Bankalarda şu an için toplamda 240 milyar dolar döviz var. Bu dövizin 148 milyar doları paradan para kazanmak için yatırım yapan stokçulardan oluşuyor.

Döviz stoklayarak dolar ve euroya talebi artıran firmalar TL'nin değerinin düşmesini sağladı ve piyasanın dengesini bozdu.

Kısacası paradan para kazanmak ve doların değerini artırmak isteyen yatırımcılar nedeniyle, yurt için döviz kurundaki değerler artıyor. Denetleme kurullarından cezai yaptırımlar için bir adım bekleniyor.

Dolar düşecek mi?

Piyasada doların düşmesine ilişkin bir işaret bulunmuyor. Tam tersi, yaz mevsimiyle birlikte dövizde de artış bekleniyor. Kış sezonunda sorular ekonomistlerce tekrar değerlendirilecektir.

Dolar ne kadar?

Dolar ağustos ayının ilk günlerinde 17,97 TL civarında seyrediyor. Yine bu düzlemde seyredeceği düşünülen doların, artması bekleniyor.