Ağustos ayı enflasyonu belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon oranı kaç? Ağustos ayı enflasyonu açıklandı mı?

Vatandaşlar Ağustos ayı enflasyon rakamlarını merak ediyor. Hayat pahalılığına sebep olan enflasyon oranları araştırılıyor. Peki Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç? İşte Ağustos ayı enflasyon oranı hakkında bilgiler…

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. Peki Ağustos ayı enflasyon rakamı kaç? Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu mu?

Ağustos ayı enflasyonu

Vatandaşların merak ettiği Ağustos ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) açıklama bekleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon temmuz ayında TÜFE'de yüzde 2,37 artmış ve yıllık enflasyon yüzde 79,60'la 24 yılın zirvesine yükselmişti. Piyasa katılımcıları anketi Ağustos ayına ilişkin enflasyon beklenti tahminleri oluşturdu. Peki Ağustos ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman belli olur?

Ağustos ayı enflasyonu açıklanma tarihi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.

3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.