Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
2021-08-06 10:40:31
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.
Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu “0” olanlar bugün, “2” olanlar 7 Ağustos, “4” olanlar 8 Ağustos, “6” olanlar 9 Ağustos, “8” olanlar 10 Ağustos'ta ödemelerini alabilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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Kızım mezun olalı iki yıl oldu dvlete kyk borcumuz var geri ödeme günü geldi Borcumuzu ödeyelim dedik ama bir türlü ödeyemiyoruz ziraat ban gidiyorum borç görünmüyor diyorlar vergi dairesine gidiyorum biz alamayız diyorlar bu nasıl iş devlete borcumuzu ödeyelim diyoruz elimizde paramız hazır ödeme yapamıyorum bu nasıl sistem anlamadım gitti