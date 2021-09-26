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TIMETURK / EKONOMİ / Ağrı'nın el emeği tel peyniri 3 yıl bozulmuyor

Ağrı'nın el emeği tel peyniri 3 yıl bozulmuyor

Ağrı'da kışın kahvaltı sofralarını süsleyen tel peynir, geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

2 Saat Önce
2021-09-26 19:04:18
Ağrı'nın el emeği tel peyniri 3 yıl bozulmuyor

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, yüksek rakımlı meralarda doğal ortamda beslenen ineklerin sütünden tel peynir üretimi için kazanlar yakıldı.

Tutak ilçesine bağlı köylerde yaşayan kadınlar, zengin bitki örtüsüne sahip dağlık alanlarda otlayan ineklerden elde ettikleri sütü tel peynirinde kullanmak için bir gün dinlendiriyor.

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Kazanlarda kaynatılan sütü mayalayıp yoğurduktan sonra elle açma işlemi yapan kadınlar, tel tel olan peyniri tuzlu suya bırakıp belli bir kıvama gelmesi için bir gün dinlendirildikten sonra tüketime hazır hale getiriyor.

Kışın kahvaltı sofralarını süsleyen tel peynir, yörede uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

"3 yıla kadar bozulmuyor"

İsaabat köyünde tel peynir üretimi yapan kadınlardan Harika Kılıç, AA muhabirine, uzun yıllardır hayvanların her türlü bakımını yaptığını ve çok sayıda peynir çeşidi ürettiğini söyledi.

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Kılıç, yapımı zor olan peynirin çok lezzetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sabah tandırı hazırlayıp ateş yakıyoruz. Kazanlara koyduğumuz sütü kaynatıp mayasını ekleyip yapımına başlıyoruz. Bu peynirin yapımı çok zor ve hiç basit değil. Sağ olduğumuz sürece bu peynirleri yapmaya devam edeceğim. Bu peynir 3 yıla kadar bozulmuyor. Açık şekilde yaparsam uzunluğu 10 metreyi buluyor. Peynirler içerisinde yapımı en zor olan budur. Herkes bu peyniri yapmayı beceremez."

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Tel peynirin çetin geçen kış aylarında kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden olduğunu anlatan Kılıç, "Bu peyniri yaz aylarında yapamıyoruz. Eylül ayında yapımına başlıyoruz. Bu peynirin müşterisi çok, herkes istiyor. Peynir üretmek zahmetli ama severek yapıyorum. Ürettiğimiz peynirlerin çoğunu akrabalara hediye ediyorum. Bir kısmını kışlık için kendimize ayırıyoruz, bir kısmını da satıyoruz." dedi.

Kadınlardan Semahat Kılıç da peynir yapımlarını annelerinden öğrendiklerini aktardı.

Talep üzerine peyniri kargoyla ülkenin her tarafına gönderdiklerini dile getiren Kılıç, tel peynirin yapımının oldukça zahmetli olduğunu ifade etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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