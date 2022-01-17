AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi

Asgari ücrette yüzde 50’lik zam sonrasında yeni bir karar da açıklandı. Buna göre şimdiye dek uygulanan yüzde 15'lik gelir vergisi ve damga vergisi artık kesilmeyecek. AGİ'nin kalkıp kalkmadığı araştırılırken Bakan Bilgin konuya son noktayı koyarak Asgari Geçim İndirimi’nin kaldırıldığını açıkladı.

Ocak ayı itibarı ile geçerli olacak yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından, 2022 AGİ zammı tablosu da en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

Ancak asgari ücretin yüzde 50 artmasıyla birlikte şimdiye dek uygulanan yüzde 15'lik gelir vergisi ile yüzde 0,79'luk damga vergisinin kalkması sonrasında Asgari Geçim İndirimi için değişikliğe gidildi.

AGİ konusunda kafa karıştıran konuyu açıklığa kavuşturan isim ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu. Bakan Bilgin tartışmalara son noktayı koyarak, “AGİ konusunda vergi alınıyordu. Şimdi bir o vergiden vazgeçtik. Yani AGİ için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Böylece artık AGİ iade etmiyoruz. Bu durumda işçinin çalışanın bir kaybı yok" dedi.

A Haber'de AGİ'ye ilişkin merak edilen noktaları açıklayan Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem 18,5 milyon işçi ve memurun merak ettiği soruları ve AGİ zammı tablosu ile ilgili detayları aktardı.

AGİ KALKTI VERGİ İADESİ GELDİ Devletin artık AGİ vermediğini ancak en yüksek AGİ kadarlık vergiden vazgeçtiğini ifade eden Faruk Erdem, “AGİ gelir vergisinden devletin bize ödediği bir vergi iadesi. Buradaki en yüksek iade 3 çocuklu ve eşi çalışmayan kişiye ödenen paraydı. Asgari ücretten vergi kaldırıldı dolayısıyla alınmayan bir verginin iadesi de kaldırılmış oldu. Ama verginin kalkmasıyla birlikte bir destek oluştu. O desteğin miktarı da asgari ücrette 638 lira gelir vergisi, damga vergisi ile birlikte de 676 lirayı bulan vergi iadesi ortaya çıkmış oldu. Vergi iadesi değil ama vergi istisnası gibi görüyorum. Daha yüksek maaş alanlar ise asgari ücret kadar olan kısmında vergi alınmıyor. Yani onlar için de 638 liralık bir katkı var. AGİ kalktı ama aslında duruyormuş gibi bir durum ortaya çıktı. Şu anda AGİ olsaydı 3 çocuklu ve eşi çalışmayan biri en yüksek rakamı alacaktı. Bu da 638 lira olacaktı. Bu da bugünkü asgari ücrette verginin karşılığı. Yani devlet aslında AGİ'yi vermiyor ama en yüksek AGİ kadarlık vergiden vazgeçiyor. Bekar bir işçi 375 lira alacaktı, 3 çocuklu işçi de 638 lira alacaktı. Ancak şimdi ise herkes 638 lira alacak” değerlendirmesinde bulundu. AGİ'DE BRÜT VE NET MAAŞ DETAYI Çalışanların en merak ettiği konunun ise bu rakamın cebe girip giremeyeceği olurken Faruk Erdem şunları ifade etti: “Gelir İdaresi Başkanlığı'na bir görev düşüyor. Bir tebliğ taslağı var. Onun güncellenmesi lazım. Net ücretten çalışanlar için orada örnek hesapların olması lazım. Şu anda o tebliğ taslağında brüt ücret üzerinden anlaşanların hesapları var. Brüt ücret alanlar için vergi istisnası onların maaşına bir destek olarak görülüyor. Daha yüksek ücret alanlarda da 638 lira ödeyecekleri vergiden düşülüyor. Net ücretteki 638 lira destek ise işverene yapılmış oluyor. İşveren isterse bunu paylaşabilir. Ama bunun o tebliğde netleşmesi lazım. Agi kalktı ama herkes için en yüksek AGİ miktarında bir vergi desteği geldi.”

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