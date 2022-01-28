AGİ kalktı! Asgari ücrette ayrıntılar netleşti

Asgari ücrete vergi iadesinin ayrıntıları netleşti. Buna göre asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sigorta kesilecek, gelir ve damga vergisi alınmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, binlerce işletmenin beklediği asgari ücrete vergi iadesinin ayrıntılarını belirledi. Tebliğe göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaşla beraber verilen prim, kazanç, ikramiye, huzur hakkı, mesai, döner sermaye ve ek ders ücreti gibi ödemelerle birlikte kümülatif matrah esas alınacak.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler de istisnadan yararlanacak.

Asgari ücrete vergi istisnasını ardından ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı yasal düzenlemenin uygulama tebliği yayınlandı. İşletmeler Ocak ayı bordolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu.

Bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253.40 lira ödenecek.

750 TL PRİM ÖDENECEK

Asgari ücretin üzerinde ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Buna göre bir işçi için 750.60 lira sigorta primi ödenecek.

Ücret gelirleri asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Yine brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak. Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638 lira gelir vergisi, 37.98 lira damga vergisi alınmayacak.

Birden fazla işverende çalışanlarda istisna en yüksek ücrete uygulanacak. Kısmi zamanlı çalışıp, tam zamanlı çalışmayan örneğin aylık 15 gün çalışan bir çalışana 4 bin 253 liralık istisna tam olarak uygulanacak. Taksici, terzi, kuaför gibi basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışan ve diğer ücretli olarak vergilendirilenler de istisnadan faydalanacak.

AGİ KALKTI

Tebliğde, istisnanın kapsamına ilişkin detaylı bilgi verildi. Buna göre, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak. Düzenlemeyle 1 Ocak'tan itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi de uygulanmayacak. Engellilik indirimine ilişkin işlemler de Gelir İdaresi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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