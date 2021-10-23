AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2022'de AGİ ne kadar ?Ülkemizde milyonlarca asgari ücretli çalışan bulunuyor. 2022 yılına sayılı günler kala asgari ücretliler ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. Ekonomistlere göre asgari ücret 2022 yılında 3500 TL civarında olması bekleniyor. Asgari ücretli çalışanlar daha önce AGİ'yi maaştan hariç olarak alıyordu ancak şimdi durum biraz daha farklı.

AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2022'de AGİ ne kadar ?Ülkemizde milyonlarca asgari ücretli çalışan bulunuyor. 2022 yılına sayılı günler kala asgari ücretliler ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. Ekonomistlere göre asgari ücret 2022 yılında 3500 TL civarında olması bekleniyor. Asgari ücretli çalışanlar daha önce AGİ'yi maaştan hariç olarak alıyordu ancak şimdi durum biraz daha farklı.

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

Asgari ücret üzerinden maaş alanlar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) asgari ücretin içinde mi sorusunu sıkça soruyor. AGİ bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek. Ayrıca AGİ miktarı çalışanların evlilik ve çocuk sayısına göre de değişmektedir. AGİ)asgari ücretin içinde mi sorusuna ise şöyle yanıt verebiliriz; Evet AGİ asgari ücretin içinde. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) asgari ücretten ayrı olarak ödenmez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti AGİ'yi de hesaba katarak belirliyor. Asgari ücret 2021 yılında brüt 3.577,50 lira net 2.825,90 lira olarak açıklandı. Hesaplanan miktara AGİ'de dahil.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

AGİ asgari ücrete dahildir. AGİ 2021 yılında brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 lira olarak açıklandı. Açıklanan asgari ücretin içinde AGİ de yer alıyor. Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2021 AGİ ücretine göre asgari ücret de değişkenlik gösterebiliyor.

2022 AGİ NE KADAR?

Bekâr - 327,33

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz - 391,11

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu - 439,75

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu - 490,11

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu - 554,37

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu - 554,44

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu - 551,22

Evli eşi çalışan ve çocuksuz - 323,77

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu - 378,28

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu - 427,59

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu - 490,11

2021 AGİ ORANLARI

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bekar 2 bin 825 TL

Evli eşi çalışmayan 2 bin 879 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışan 2 bin 825 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bin 865 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 905 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2 bin 959 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2 bin 986 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 3 bin 13 TL

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