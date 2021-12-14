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TIMETURK / EKONOMİ / Afyonkarahisar Belediyesi memur alımı | Atanmak üzere memur alımı yapılacak

Afyonkarahisar Belediyesi memur alımı | Atanmak üzere memur alımı yapılacak

Afyonkarahisar Belediyesi memur alımı yapacağına ilişkin bir kılavuz yayınladı. Peki ama alımlar ne zaman başlıyor? Afyonkarahisar Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...

24 Dakika Önce
2021-12-14 17:21:23
Afyonkarahisar Belediyesi memur alımı | Atanmak üzere memur alımı yapılacak

Özburun Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Afyonkarahisar belediyesi memur alımı iş ilanı

Afyonkarahisar Belediyesi memur alımı şartları

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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