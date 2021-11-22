Afrika'nın kalbi İstanbul'da atacak

Focalpoint İnternational tarafından düzenlenen 6. Afrika İnsani zirvesi ve Yatırım Ödülleri etkinliğine 25 Kasım'da İstanbul ev sahipliği yapacak. Etkinliğin sürüdürülebilir barışa kapı aralayacağını söyleyen FocalPoint İnternational Zirve Ülke Direktörü Mehmet Mesut Yıldırım, Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımının ve yatırım ortamının yükseltilmesinin kendileri için önemli olduğuna vurgu yaptı

Küresel dünyanın değişen siyasi ve kültürel dinamiklerine yeni bir bakış açısı sunmak adına uluslararası hukuk danışmanlık hizmeti sunan Focalpoint İnternational 2005 yılında Taksim'de kurulmasının devamında ilk şubesini Erbil, ikinci şubesini Trablus, üçüncü şubesini Dubai, dördüncü şubesini Rabat, beşinci şubesini Taşkent, Altıncı şubesini Kuveyt'te kurduktan sonra yedinci şubesini Kanada Ontario'da devreye almak için çalışmalarına devam ediyor.

"Türkiye'nin potansiyelini değerlendirmek esas"

Uluslararası fuar organizasyonlarından sağlık turizmine, lobi çalışmalarından konferans, etkinlik ve kültürel aktivitelere rehberlik eden Focalpoint dünyanın her yerinden uluslararası danışmanlarla da deneyim alışverişinde bulunuyor. FocalPoint İnternational Zirve Ülke Direktörü Mehmet Mesut Yıldırım TIMETURK'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin markalarıyla birlikte uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için çalışmalar yaptıklarını hatırlatırken, " Özellikle Türk sanayici ve yatırımcılarını yabancı yatırımcılarla buluşturup uluslararası köprüler oluşturmak çok önemli. Farklı bölgelerden insanları bir araya getirerek Türkiye'nin potansiyelini her kesime göstermek önceliklerimiz arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilikçi ve çok boyutlu bir yaklaşım

Bu bağlamda Focalpoint İnternational organizasyonunda düzenlenen 6. Afrika İnsani Zirvesi ve Yatırım Ödülleri'ne bu yıl İstanbul ev sahipliği yapacak. Pan-Afrika İnsani Zirvesi/Ödülleri, Afrika'da sürdürülebilir

barış ve kalkınmaya bütüncül, yenilikçi ve çok boyutlu bir yaklaşım sağlamak amacıyla, PALEDEC tarafından

Afrika'daki ilgili sorunları belirlemek için tasarlanan yıllık olarak düzenlenen bir etkinlik.

Uluslararası ticarete kapı aralanıyor

Etkinlik, Afrika'da uluslararası ticareti, doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek ve kolaylaştırmak için sürdürülebilir iş fırsatlarını görüşme amacıyla farklı ülkelerden endüstri, hükümet, iş dünyası ve insanlığın çeşitli sektörlerindeki politikacıların ve üst düzey yetkililerin dikkatini çekiyor.Zirve daha önce Accra-Ghana (2015), Dubai-BAE (2016),Dar Es Salaam - Tanzanya (2017), Rabat - Fas (2018) ve Abu Dabi-BAE (2019)'de 92'nin üzerinde ödül sahibi ve 53 farklı ülkeden toplam 7.800 katılımcı ile gerçekleştirilmişti.

Türkiye için stratejik bir açılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gerçekleştirdiği 35'ten fazla ziyaretle ayrı bir önem verdiği Afrika ile ekonomik ve sosyo-kültürel köprülerin oluşturulmasında bu etkinlik ayrı bir önem taşımakta. Türkiye'nin Afrika Kıtasının Stratejik Ortağı olarak kararlı tavrı ve 2003 yılında 12 büyükelçilik ve 100 milyon ABD dolar tutarındaki doğrudan yabancı yatırımdan 42 büyükelçiliğe ve 6,5 milyar ABD doları aşan ilerici ortaklıklar da dâhil çeşitli değerlendirmeler sonrasında Türkiye'nin seçilmesine karar verildi.

Şirketler için sıçrama noktası

Küresel erişimlerini genişletmek ve yeni ticaret fırsatlarından yararlanmak isteyen Afrikalı şirketler için Türkiye'nin stratejik bir merkez olarak artan cazibesi, görüşmelerin ana odak noktası olacak. Aynı şekilde, Afrika'nın 1,3 milyarlık nüfuslu pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine de zirvede ışık tutulacak.

45 ülkeden, çok sayıda politikacıyı ve çeşitli iş sektörlerinden üst düzey yetkilileri bir araya getirecek olan zirvenin; delegelere Türkiye ekonomisini, iş ortamını ve rekabet avantajlarını tanıtırken yeni fırsat kapılarını da açması hedefler arasında.

Bölgesel ortaklıklar perçinleniyor

Afrika ülkeleri ile müreffeh bir ekonomik ve sosyal yapıyı amaç edinen etkinlik, bölge ülkelerine tesir eden başta salgın olmak üzere kamu maliyesinin güçlendirilerek kalkınmada öncü rol oynamasını sağlayan unsurlara odaklı. Kıtanın karşı karşıya kaldığı zorluklara çözüm kapısı aralamayı ve bu eksende Türkiye ile kıta ülkelerinin ekonomik bağlarını kuvvetlendirecek zirvede ortaklıkların perçinlenmesi bekleniyor.

PALEDEC nedir ve hangi misyona sahip?

Pan Afrika Liderlik ve Girişimcilik Merkezi (PALEDEC), kar amacı gütmeyen, endüstri tarafından yönetilen ve

küresel bir girişim olarak kurulan endüstri tarafından yönetilen kapasite geliştirme organizasyonu.

Çok taraflı iş birliğini geliştirerek Afrika'nın kalkınma sürecinde proaktif bir rol oynamak, Afrika'daki yatırımları artırma fırsatlarını teşvik etmek ve güçlü bir stratejik ekonomik ve Afrika ve geri kalanı arasındaki jeopolitik ortaklık dünyanın. Pan African Liderlik ve Girişimcilik Geliştirme Merkezi, son 5 yıldır, benzersiz programlar aracılığıyla 12.000'den fazla kişiyi doğrudan etkiledi ve dahil olmak üzere 48 Afrika ülkesine yatırımcı çekti.

25 Kasım'da "Birlikte Daha Güçlüyüz" mesajı verilecek

Katılımcıların 58'i VIP olmak üzere toplam 200 civarında iş insanı ve üst düzey yönetici bu yıl 6'ncısı

düzenlenecek Afrika İnsani Zirvesi ve Yatırım Ödülleri sivil bir girişim olarak 25 Kasım'da İstanbul Sheraton City Center Otel'de "Birlikte Daha Güçlüyüz"temasıyla konferans düzenlenecek.

Gine Bisau, Gana, Birleşik Krallık, Fransa, Tunus, Namibya, BAE, Libya, Mısır, Gambiya, Amerika Birleşik

Devletleri, Portekiz, Fas, Almanya, Zimbabve, Kenya, Madagaskar, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Fildişi

Sahili, Mozambik, Gabon, Hindistan, Esvatini, Botsvana, Senegal, Bolivya, Güney Sudan, Liberya, Zambiya, Etiyopya ve Tanzanya katılımcılar arasında bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.