AFAD personel alımı ne zaman? AFAD personel alımı başladı mı? soruları birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılan konuların başında gelmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yapılacak personel temini merakla beklenmektedir. Yapılan açıklamaya göre belirli branşlarda 1749 kişiden oluşan bir personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki AFAD personel alımı başladı mı? AFAD personel alımı ne zaman? AFAD Personel teminini hangi branşlardan yapacaktır? AFAD personel temini için belirlenen başvuru şartları nelerdir?

AFAD personel alımı ne zaman? AFAD personel alımı başladı mı? soruları birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılan konuların başında gelmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yapılacak personel temini merakla beklenmektedir. Yapılan açıklamaya göre belirli branşlarda 1749 kişiden oluşan bir personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki AFAD personel alımı başladı mı? AFAD personel alımı ne zaman? AFAD Personel teminini hangi branşlardan yapacaktır? AFAD personel temini için belirlenen başvuru şartları nelerdir?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, çeşitli branşlardan 1749 kişilik bir personel alımı yapacağını duyurdu. Birçok kişi personel alımının ne zaman yapılacağını, şartların ne olduğunu merak etmektedir. İşte tüm detayları ile AFAD personel alımı ile alakalı tüm bilinmeyenler…

AFAD personel alımı başladı mı? AFAD personel alımı ne zaman?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, 1749 yeni personelin bünyelerine katılacağını duyurdu. Başvuru tarihleri hakkında net bir açıklama yapılmasa da, kısa süre içerisinde alımların başlaması beklenmektedir.

AFAD Personel teminini hangi branşlardan yapacaktır?

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni

AFAD personel temini için belirlenen başvuru şartları nelerdir?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı belirlenen branşlardan 1749 kişiyi sözleşmeli personel olarak alacağını duyurdu. Belirlenen pozisyonlar için başvuracak adayların belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar şöyledir;

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları kanunu 48.maddesinde yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

-Adayların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekmektedir.

-Adayların kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir.

-Adayların herhangi bir suçtan ötürü hüküm yememiş olması gerekmektedir.

-Adayların 18 yaşını doldurmaları gerekmektedir.

-Özellikle başvuracak olan erkek adayların askerliklerini yapmış veyahut askerlik ile ilgili herhangi bir bağlarının olmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra adaylar hakkında yapılacak güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç çıkması gerekmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 17 Haziran 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanan 5902 sayılı kanun ile kurulmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak çalışmaktadır.AFAD şu görevleri üstlenmektedir;

Afet öncesi gerekli olan hazırlıkların yapılması ve ortaya çıkacak zararın azaltılması

Afet esnasında yapılması gereken müdahalenin yapılması

Afet sonrasında meydana gelen durumların düzeltilmesi ve müdahale edilmesi

Süreç içerisinde belirli çalışmalar yürüterek koordinasyonun sağlanması

AFAD'ın hizmet birimleri şöyledir;

Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı

Müdahale Dairesi Başkanlığı

İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı

Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanlığı

Eğitim Dairesi Başkanlığı

AFAD'ın kurulları ise şöyledir;

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

Deprem Danışma Kurulu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.