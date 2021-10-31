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AFAD 1749 personel alacak: İşte başvuru şartları

TIMETURK / EKONOMİ / AFAD 1749 personel alacak: İşte başvuru şartları

AFAD 1749 personel alacak: İşte başvuru şartları

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

3 Saat Önce
2021-10-31 08:39:08
AFAD 1749 personel alacak: İşte başvuru şartları

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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