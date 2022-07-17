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Adıyamanlı çiftçiler: Yüksek fiyattan buğday topluyorlar

Adıyamanlı çiftçilerin ellerindeki buğdayları yüksek fiyatla satın alarak ülke dışına götürdükleri iddia ediliyor.

1 Saat Önce
2022-07-17 21:38:12
Adıyamanlı çiftçiler: Yüksek fiyattan buğday topluyorlar

Gazeteci Mehmet Ali Önel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir konuyu dile getirdi. Önel Adıyamanlı çiftçilerin ellerindeki buğdayları piyasanın üstündeki fiyatla satın alınarak yurtdışına götürdüklerini iddia eden bir paylaşımda bulundu.

Gazeteci Önel sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Tarım Bakanlığı'nın olaya el atmasını istedi.

İşte Önel'in sosyal medya paylaşımı ve olayı özetleyen Instegram kullanıcısı 'Saidercan'a ait konuşmaların ekran görüntüsü;

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