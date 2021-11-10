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TIMETURK / EKONOMİ / Adıyaman'a 160 milyon liralık tekstil entegre tesisi

Adıyaman'a 160 milyon liralık tekstil entegre tesisi

Mega Polietilen, Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesi'ne 160 milyon lira yatırımla tekstil entegre tesisi kurduğunu duyurdu.

3 Saat Önce
2021-11-10 21:23:27
Adıyaman'a 160 milyon liralık tekstil entegre tesisi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özhan, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayarak bölgenin ekonomisine ve halkına can suyu olacaklarını söyledi. ‘Yatırım, üretim ve istihdam' sloganıyla yola çıkan Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesi'ne, üretim üssü olacak dev tekstil entegre tesisi kurduğunu açıkladı.

600 KİŞİYE İSTİHDAM

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Yeni yatırıma ilişkin bilgi veren Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özhan, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayarak bölgenin ekonomisine ve halkına can suyu olacaklarını ifade etti. Özhan, bölgeye yaptıkları dev entegre tesisle pandemiden sonra ortaya çıkan gerek Avrupa'da gerek dünyadaki tedarik ihtiyacının önemli bir kısmını buradan karşılanacağını vurguladı.

adıyaman tekstil

Özhan ayrıca, pandemi sonrasında Türkiye'nin tekstil alanında özellikle Avrupa'nın üretim üssü olacağını öngörerek yatırım sürecini hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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