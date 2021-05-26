Adese kapandı mı? Adese market hangi market oldu?

Konya merkezli İttifak Holding'in şirketi olan Adese marketlerin kapatıldığı açıklandı. KAP'a yapılan açıklamada kapanış işlemleri çerçevesinde 101.8 milyon lira gelir elde edildiği bildirildi. Adese marketten alışveriş yapan vatandaşlar da Adese kapandı mı? Adese isim mi değiştirdi? Adese market hangi market oldu? gibi sorular sormaya başladı. Adese Gayrimenkul yoluna market işletmeciliği olamadan devam edecek.

Konya merkezli İttifak Holding'in şirketi olan Adese marketlerin kapatıldığı açıklandı. KAP'a yapılan açıklamada kapanış işlemleri çerçevesinde 101.8 milyon lira gelir elde edildiği bildirildi. Adese marketten alışveriş yapan vatandaşlar da Adese kapandı mı? Adese isim mi değiştirdi? Adese market hangi market oldu? gibi sorular sormaya başladı. Adese Gayrimenkul yoluna market işletmeciliği olamadan devam edecek.

Konya'nın en çok bilinen marketlerinden olan Adese marketler artık sektörden çekildi. İttifak Holding çatısı altında uzun süre market işletmeciliği de yapan Adese Gayrimenkul yoluna market işletmeciliği yapmadan devam etme kararı aldı.

Adese marketleri kapandı mı?

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 35 adet mağazasını 62 milyon liraya sattı. Markete yönelik stokların tamamı 29 milyon liraya satıldı. Araç ve demirbaşlar ise 10.6 milyon liraya satılırken kapanış işlemleri çerçevesinde 101.8 milyon lira gelirin 52.8 milyon lirasının tahsilatı gerçekleşti. Kalan 49 milyon liralık bakiye ise Mayıs 2021 ve Eylül 2022 arasında taksitler halinde tahsil edilecek.

15.7 milyon lira kıdem ve ihbar tazminatı ödendi

Kapanış işlemleri arasında 25.5 milyon lira cari hesap ödemeleri yapılırken iş akdi sonlanan personele kıdem ve ihbar tazminatı olarak 15.7 milyon lira ödenmiş oldu.

7 mağaza için görüşmeler sürüyor

Adese'ye ait 18 adet mağaza ve tesisinin devir/satış imkanı bulunmaması nedeniyle tasfiye kararı alındı. 7 mağazaya ilişkin olarak devir/satış görüşmeleri sürdürülüyor.

İttifak Holding hakkında

İttifak Holding'in temelleri 1988 yılında 20 idealist girişimci tarafından atılmıştır. Farklı sektörlerdeki büyümesini takiben 1993 yılında holdingleşen ve 1994 yılında da Sermaye Piyasası Kurulu`na kaydolan İttifak Holding, kurumsal yapısı ile Anadolu'daki ekonomik kalkınma hamlesine büyük katkılar sağlamıştır. İttifak Holding, 2009 yılına gelindiğinde 19 bine yakın yatırımcısı ile Borsa İstanbul'a kote olmuş, 2010 yılında da hisse senetleri Borsa İstanbul'un ilk 100 endeksinde işlem görmeye başlamıştır.

İttifak Holding'in ana faaliyet alanlarını gıda, inşaat, gayrimenkul yatırım, makine, tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Portföyünü yüksek seviyede büyüme potansiyeli olan sektörlere konumlandıran İttifak Holding, “sürdürülebilir büyüme”, “verimlilik” ve “istikrar”ı faaliyetlerine ve iş geliştirme stratejilerine yön veren temel kavramlar olarak benimsemiştir.

Büyüyen Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeye dayalı gücü olarak faaliyetlerini sürdüren İttifak Holding ve şirketleri, bugüne kadar dünyanın 120 ülkesine ihracat gerçekleştirmiş, milyonlarca müşteriye ulaşmıştır.

İttifak; özgüveni, güçlü öz sermayesi, ileri teknolojiden faydalanmadaki yetkinliği, uluslararası ölçülerde deneyimi, entelektüel birikimi ve evrensel standartlarda ahlaki değerleri benimseyerek elde ettiği başarılarıyla, “güç birliği” misyonunda, Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.