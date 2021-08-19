Adem Özen:”MOSS LOUNGE THE BOSPHORUS Dünya lezzetleri ile İstanbul Süleymaniye'nin kalbini kazanacağız dedi

Hem Giyim hem de hizmet sektöründe İstanbul'da faaliyet gösteren Özen Grub olarak sektörün de ülkenin de geleceğinden çok umutlu olduklarını belirtti.