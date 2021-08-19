Adem Özen:”MOSS LOUNGE THE BOSPHORUS Dünya lezzetleri ile İstanbul Süleymaniye'nin kalbini kazanacağız dedi
Hem Giyim hem de hizmet sektöründe İstanbul'da faaliyet gösteren Özen Grub olarak sektörün de ülkenin de geleceğinden çok umutlu olduklarını belirtti.
2021-08-19 18:40:53
Adem Özen , “Değirmen taşın altından her zaman diri çıkar. Bu zorlu günleri hep birlikte geride bırakacağız. Kontrollü normalleşme ile yakın zamanda sonuç alınacaktır. İşletmelerimizde her türlü hijyene ve sosyal mesafelere titizlikle uyuluyor” dedi.
İstanbul'un geniş müşteri kitlesine kaliteli hizmet vermeyi amaç edindiklerini dile getiren Özen, kısa sürede hizmet sektörünü en üst kaliteye çıkaracaklarını belirtti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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