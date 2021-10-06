Kripto para piyasası her geçen gün yeni alt coinlerle zenginleşmeye devam ediyor. Bir çok kulüp de kripto paralarla kendi taraftara tokenlerini oluşturma yönünde harekete geçti. Son olarak Adana Demirspor da kendi taraftar tokeni için çalışmalara başladı. Demir Token, Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 standartlarında üretilmiş bir hizmet (utility) tokendir. Adana Demirspor Demir Token Bitexen ortaklığı ile ön satışa çıkıyor. Peki Adana Demirspor Demir Token ne kadar? Adana Demirspor kripto para nereden nasıl alınır? Demir token ne kadar?

Kripto para piyasası her geçen gün yeni alt coinlerle zenginleşmeye devam ediyor. Bir çok kulüp de kripto paralarla kendi taraftara tokenlerini oluşturma yönünde harekete geçti. Son olarak Adana Demirspor da kendi taraftar tokeni için çalışmalara başladı. Demir Token, Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 standartlarında üretilmiş bir hizmet (utility) tokendir. Adana Demirspor Demir Token Bitexen ortaklığı ile ön satışa çıkıyor. Peki Adana Demirspor Demir Token ne kadar? Adana Demirspor kripto para nereden nasıl alınır? Demir token ne kadar?

Taraftar tokenlerine bir yenisi daha eklendi. Taraftaraları ile tanınan Adana Demirspor kirpto para taraftar tokenine katıldı. Bitexen ile yapılan anlaşma doğrultusunda Demir tokenler 5 Ekim'da satışa çıktı. Adana Demirspor taraftarları da Adana Demirspor Demir Token ne kadar? sorusunu sormaya başladı.

Adana Demirspor Demir Token ne kadar?

Seçenek 1

Toplam Arz: 50.000.000 DEMIR

IEO Fiyatı: 0.20 TRY

IEO Başlangıç Tarihi: 05/10/2021 13:00

IEO Bitiş Tarihi: 15/10/2021 13:00

Min. Alım Limiti: 15 DEMIR

Maks. Alım Limiti: 500.000 DEMIR

Kilitli Kalma Süresi: 12 Ay

Seçenek 2

Toplam Arz: 50.000.000 DEMIR

IEO Fiyatı: 0.40 TRY

IEO Başlangıç Tarihi: 05/10/2021 13:00

IEO Bitiş Tarihi: 15/10/2021 13:00

Min. Alım Limiti: 15 DEMIR

Maks. Alım Limiti: 250.000 DEMIR

Kilitli Kalma Süresi: 6 Ay

Seçenek 3

Toplam Arz: 50.000.000 DEMIR

IEO Fiyatı: 0.80 TRY

IEO Başlangıç Tarihi: 05/10/2021 13:00

IEO Bitiş Tarihi: 15/10/2021 13:00

Min. Alım Limiti: 15 DEMIR

Maks. Alım Limiti: 25.000 DEMIR

Kilitli Kalma Süresi: Yok

Adana Demirspor kripto para nereden nasıl alınır?

Adana Demirspor Token Bitexen işbirliğinde hayata geçirildi. Demir Token almak isteyenler Bitexen üzerinden alımı yapabilirler. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, açıklamasında şunları aktardı: "Bu çerçevede Bitexen ile yapmış olduğumuz işbirliği ile Demir Token'i değerli camiamız ve token yatırımcıları için ön satışa sunuyoruz. Demir Token ön satışları 5 Ekim Salı günü saat 13:00'de başlayacak olup 15 Ekim Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecektir. Demir Token ön satışı, 6 ve 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz olarak 3 ayrı satış seçeneği ile Bitexen'de gerçekleşecektir. Takımımıza gönül vermiş tüm taraftarlarımızı Demir Token ön satışına katılarak Adana Demirspor'umuzu desteklemelerini bekliyorum."

Demir Token nedir?

Adana Demirspor Kulübüne ait Fan Token olan Demir Token, Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 standartlarında üretilmiş bir hizmet (utility) tokendir. Değerini kulüp başarısı ve taraftar etkileşiminden alan Demir Token (DEMIR); taraftarına sunacağı fırsatlar, hediyeler ve benzeri avantajlar ile taraftar ve kulüp arasında bir köprü görevi görecektir. Demir Token, bir utility tokeni olması sebebiyle belirli bir amaç doğrultusunda üretilmiş ve bu amaca yönelik kullanımı olan hizmet kripto parası olarak her zaman taraftar ve kulüp arasındaki etkileşimleri Ethereum blokzinciri üzerinde gerçekleşmesini sağlayarak objektifliği ve güvenirliliği sağlayacaktır. Demir Token (DEMIR) bir taraftar tokeni olarak sahiplerine çeşitli avantajlar ve eşsiz deneyimlerin yanında, kulüp kararlarında da etkin olma fırsatı sunmaktadır. Taraftarlar sadece bir token sahibi olmaktan öteye geçerek birçok taraftarın hayalindeki etkinlikleri de gerçekleştirme imkanına sahip olarak taraftar token ekosisteminin içerisinde yaşayan bir parça olarak dahil olabilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.