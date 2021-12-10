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TIMETURK / EKONOMİ / Adalet Bakanlığı Psikolog alımı ilanı | Karolu 50 psikolog alımı şartları

Adalet Bakanlığı Psikolog alımı ilanı | Karolu 50 psikolog alımı şartları

Adalet Bakanlığı yayınladığı ilanla 50 adet psikolog alımı yapacağını duyurdu. Peki ama Adalet Bakanlığı psikolog alımları hangi şehirde yapılacak? Başvurular hangi tarihte? Başvuru şartları ve daha fazlası...

2 Saat Önce
2021-12-10 23:13:46
Adalet Bakanlığı Psikolog alımı ilanı | Karolu 50 psikolog alımı şartları

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1978/373 Esas, 1978/422 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

Adalet Bakanlığı Psikolog alımı ilanı

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacaktır.

adalet bakanlığı psikolog alımı

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 13 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde (www.adalet.gov.tr ) yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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