Adalet Bakanlığı kadrolu 200 uzman personel alımı iş ilanı

Adalet Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı kılavuzla 3 ayrı meslek grubundan 200 kadrolu uzman personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 13 Aralık günü başlayacak olan başvuruların detayları ve alımı yapılacak olan uzmanlık alanları kılavuzda açıkça belirtildi. Peki ama Adalet Bakanlığı iş ilanları başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı uzman personel alımı şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı ilanı detayları...

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1978/373 Esas, 1978/422 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

KADROLU PSİKOLOG-PEDAGOG-SOSYAL ÇALIŞMACI ALIMI İLANI

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 13 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde (www.adalet.gov.tr ) yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı Duyurusu

Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden de bir açıklamada bulundu.

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