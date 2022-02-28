Adalet Bakanlığı 830 mübaşir alımı | Adalet Bakanlığı farklı branşlarda 12 bin personel alacak!

Adalet Bakanlığı 830 mübaşir alımı | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 12 bin personel alımı yapılacağını belirten bir twit attı. 1 Mart tarihinde yapılacak olan alım ilanlarının şartları henüz belirlenmedi fakat branşlar açıklandı. 830 mübaşir alımı yapılacak olan Adalet Bakanlığı, bu personelleri Adliye'de görevlendirecek. İşte Adalet Bakanlığı Mübaşir alım şartları...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 12 bin personel alımı yapılacağını belirten bir twit attı. 1 Mart tarihinde yapılacak olan alım ilanlarının şartları henüz belirlenmedi fakat branşlar açıklandı. 830 mübaşir alımı yapılacak olan Adalet Bakanlığı, bu personelleri Adliye'de görevlendirecek.

Adalet Bakanlığı farklı branşlarda 12 bin personel alacak!

Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı'na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanlığı 830 mübaşir alımı

Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre 830 mübaşir alımı yapıllacak. Adliyelerde görev alacak mübaşirlerin alımına ilişkin ilanların 1 Mart tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

Adalet Bakanlığı'nın tarih ve başvuru şartlarını açıklamasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirisniz.

Adalet Bakanlığı Mübaşir alım şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı 1 Mart günü ilanların açılacağını duyurdu. Henüz başvuru tarihleri ve alım şartları kesinleşmedi. Haberimizi kaydederek güncel bilgileri kontrol edebilirsiniz. .