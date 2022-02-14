Adalet Bakanlığı 550 memur personel alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı

Adalet Bakanlığı 550 memur personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliği üzerine, bir ilan açıldı ve bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS şartsız Lisans mezunu 550 adet İcra Müdür ve Yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Peki ama hangi kadrolardan alım yapılacak? Başvuru şartları neler ve nereye başvuru yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı ve detayları...

Adalet Bakanlığı 550 memur personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliği üzerine, bir ilan açıldı ve bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS şartsız Lisans mezunu 550 adet İcra Müdür ve Yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Peki ama hangi kadrolardan alım yapılacak? Başvuru şartları neler ve nereye başvuru yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı ve detayları...

Adalet Bakanlığı 550 memur personel alımı

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre KPSS şartı aranmadan 550 İcra Müdür ve Yardımcısı alımı yapılacak. Başvuracak kişilerin Lisans mezunu olması şartı aranıyor.

Başvuru yapacak olan adayların ÖSYM üzerinden 16-23 Şubat tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. Lisans mezunu olan kişilerin başvurularının kabul edileceği başvuru şartlarında KPSS şartı aranmıyor.

İcra Müdür ve Yardımcılığı ilanına başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, 3 Nisan 2022 Pazar günü 062 Ankara – Çankaya ve 067 Ankara – Yenimahalle sınav merkezinde sınava giriş hakkını kazanacaklardır.Sınav 10:15'te başlayacak olup 105 dakika sürecektir.

Adaylar için Genel Yetenek ve Genel Kültür Testinde yer alacak konular;

a) Türkçe , (10)

b) Matematik (10)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi , (5)

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri , (5)

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi , (5) şeklinde olacak.

Detaylı bilgi ve Adalet Bakanlığı Protokol Dökümanı metni için TIKLAYINIZ...

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