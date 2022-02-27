Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı adliye personeli, infaz koruma, icra dairesi personeli alımı
Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı 12 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu. adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak. Peki ama hangi şehirlerde Adalet Bakanlığı personel alacak? Başvuru şartları ve detayları...
2022-02-27 17:29:31
Adalet Bakanlığı 12 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu. adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak. Peki ama hangi şehirlerde Adalet Bakanlığı personel alacak? Başvuru şartları ve detayları...
Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmi twitter hesabından; "Adalet Bakanlığı'na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum... İşte alınacak personelin birimlere dağılımını ve sayılarını gösteren tablo:" diyerek aşağıdaki tabloyu paylaştı.
Adalet Bakanlığı hangi branşlardan alım yapacak?
- 3168 Zabıt katibi
- 5016 infaz koruma memuru
- 830 Mübaşir
- 12 İşaret dili tercümanı
- 1125 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
- 5 kaloriferci
- 202 şoför
- 66 aşçı
- 919 hizmetli
- 7 istatistikçi
- 35 mühendis
- 54 psikolog
- 25 sosyal çalışmacı
- 159 teknisyen
- 10 tekniker
- 27 öğretmen
- 4 fizyoterapist
- 2 veteriner hekim
- 141 büro personeli
- 66 hemşire
- 500 icra katibi alımı yapılacak.
Alım şartları neler?
1 Mart günün başlayacak olan başvuruların şartları ve nereye yapılacakları henüznetleşmedi. Açıklamanın ardından detaylaı haberin içerisinden öğrenebilirsiniz. .
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