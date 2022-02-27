DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Suudi Arabistan yeni doğal gaz sahaları buldu
Dayton demokrasisi
Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük kargo uçağı Rus saldırısında yandı
Ukrayna: Rusya ile görüşmeler başladı
Çavuşoğlu: 'Müzakereye gidin' tavsiyesinde bulunmuştuk, çok memnunuz
Salavat nasıl okunur? En doğru Salavat nasıl getirilir?
Kuleba: Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz
Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı adliye personeli, infaz koruma, icra dairesi personeli alımı
Zelenskiy: Ukrayna ve Rusya heyetleri görüşecek
'Putin, Avrupa'nın hayallerini nasıl paramparça etti?'
YKS başvurusu ne zaman son? YKS son başvuru tarihi
Ukrayna'da siviller: Molotof kokteyli hazırlıyorlar
Kiev: '72 saat direniş, dünya inanmadı; başkentte Rus birliği yok'
İngiliz bakandan Ukrayna'da savaşmak isteyen vatandaşlarına destek

TIMETURK / EKONOMİ / Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı adliye personeli, infaz koruma, icra dairesi personeli alımı

Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı adliye personeli, infaz koruma, icra dairesi personeli alımı

Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı 12 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu. adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak. Peki ama hangi şehirlerde Adalet Bakanlığı personel alacak? Başvuru şartları ve detayları...

2 Saat Önce
2022-02-27 17:29:31
Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı adliye personeli, infaz koruma, icra dairesi personeli alımı

Adalet Bakanlığı 12 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu. adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak. Peki ama hangi şehirlerde Adalet Bakanlığı personel alacak? Başvuru şartları ve detayları...

Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmi twitter hesabından; "Adalet Bakanlığı'na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum... İşte alınacak personelin birimlere dağılımını ve sayılarını gösteren tablo:" diyerek aşağıdaki tabloyu paylaştı.

adalet bakanlığı personel alımı

Adalet Bakanlığı hangi branşlardan alım yapacak?

- 3168 Zabıt katibi

- 5016 infaz koruma memuru

- 830 Mübaşir

- 12 İşaret dili tercümanı

- 1125 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

- 5 kaloriferci

- 202 şoför

- 66 aşçı

- 919 hizmetli

- 7 istatistikçi

- 35 mühendis

- 54 psikolog

- 25 sosyal çalışmacı

- 159 teknisyen

- 10 tekniker

- 27 öğretmen

- 4 fizyoterapist

- 2 veteriner hekim

- 141 büro personeli

- 66 hemşire

- 500 icra katibi alımı yapılacak.

Alım şartları neler?

1 Mart günün başlayacak olan başvuruların şartları ve nereye yapılacakları henüznetleşmedi. Açıklamanın ardından detaylaı haberin içerisinden öğrenebilirsiniz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş