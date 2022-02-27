Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı adliye personeli, infaz koruma, icra dairesi personeli alımı

Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı 12 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu. adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak. Peki ama hangi şehirlerde Adalet Bakanlığı personel alacak? Başvuru şartları ve detayları...