Acil ihtiyaçta para bulma yöntemleri

Vatandan yoğunluklu olarak taşıt ve konut kredisi kullanıyor. Acil durumda ihtiyaç kredisi kullanılıyor ama bunun da bazı handikapları var...

Acil nakit ihtiyacı her zaman kişisel olmayabilir. Sadece şahıs olarak belli bir talebiniz oluşabilir ama sahip olduğunuz işletme için de ihtiyaç hasıl olabilir.

Bu süreçte özellikle bankalardan çekmeyi planladığınız krediler nakit olarak sorununuzu giderebilir. Bankalardan çekeceğiniz kredi evvelinde bankaların ihtiyacınıza karşı hangi vade ve faiz oranında yardımcı olacağını biliyor olmanız önemli.

Kurumlar kredi imkan ve şartlarını yerine getirirken kendi finansal yapılarını göz ardı edemezler. Kişiler de kendi ceplerine ve birikimlerine göre acil ihtiyaçlarını karşılamak durumundalar...

Yakın çevreden temin

Acil para ihtiyacı durumunda sık kullanılan yöntem kişinin kendi ya da yakın çevresinden birikmiş miktarı değerlendirmek. Bu durumda bankalardan kredi çekme durumunda kalmaz ve faize de bulaşmamış olursunuz. İhtiyacın miktarına göre tercihler de değişebilmektedir. En nihayetinde birikimlerin amacı gelecekte oluşabilecek bu türden zorlukları aşmakta yardımcı olması. Birikimler en efektif geri dönüşü uzun vadede yapmaktadır. O yüzden her sıkışık durumda değil gerçek ihtiyaç halinde borçlamaya başvurulmalı.

Yoğunluklu kredi talebi

Finans uzmanlarıın değerlendirmesine göre; plansız bir şekilde hareket etmek acil nakit ihtiyaçlarında kişi ve firmaları endişeye sürükleyebilir. Bu nedenle acil nakit ihtiyacında önce içinde bulunduğunuz durumu detaylıca değerlendirip, daha sonra önerilerimizden hangisinin size en uygun seçenek olduğuna karar vermek daha akıllıca bir yoldur.Vatandaşlar genelde ev ve otomobil kredisi yoğunluklu arayış içerisinde bulunuyor. Taşıt kredilerini ve konut kredi faizlerini yakından takip edenler faizler düştüğü durumda ihtiyaçlarını gideriyor. Uygun faiz oranları bu süreçte etkin rol oynuyor. Bankaların sundukları evlilik kredisi, ihtiyaç kredisi gibi spesifik kredi tercihleri de insanları cezbedebiliyor.

Vadeler cezbediyor

Nakit sıkıntısı çekenler öncelikli olarak ödeme planlarını vadelerini uzatarak yaparken ödeyebilecekleri faiz oranının altına da bankalara imza atmaktalar.

Vatandaşın kafasında oluşan en büyük yanılgı ise "vadelerinin uzun olduğu".Tüketiciler vade uzunluğundan ziyade bu vade boyunca sahip oldukları işin ileriye dönük handikaplarını da iyi hesap edebilmeliler. Gerek şahıs gerekse kurumlar bu konuda belli bir finansal garantiye sahip değil.

Seçtiğiniz kredi türüne dikkat edin

Bugün ülkemizde vatandaş gerek ev gerek otomobil alımı gerekse oğlunu-kızını evlendirirken belli bir nakit talebinde bulunuyor. Bu süreçte yakın çevreden nakit temin edilmek ilk tercih olarak öne çıkıyor ve geri kalan miktar için bankaların yolu tutuluyor.

Acil ihtiyaç durumunda en çok ihtiyaç kredisi temin yoluna gidiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de "eğer ihtiyacınız olan kredi örneğin 50 bin ve aşağısı ise ihtiyaç kredisi daha makul görülebilir. Keza bu miktarın üzerinde yoğunluklu olarak 100 bin ve üzerinde konut kredisi talep ediliyor. Bu iki kredi arasında kıyas yaptığınızda vade ve faiz farkı mevcut. Dosya masrafları da düşünüldüğünde konut kredisi olarak başvurmanın maliyetlerini de iyi hesap etmek gerek."

Finans uzmanlarının değerlendirmesine göre "konut kredisinde ihtiyacınız 50 bin lira altı ise ihtiyaç kredisi daha mantıklı. Bu durumda ekstra masraflardan da kurtulmuş olursunuz." Bunun yanısıra elinizdeki birikimleri sıfırlamadan ekstra masrafları karşılamak için de ayrı bir bütçeleme yapmanız gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.