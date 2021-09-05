Acil durum fonu oluşturmanın yöntemleri

Krediniz varken, kredi kartlarınızın borcu katlanmışken , ek hesaptan para çekerken, kredi yurtlar kurumuna (üniversiteye giderken tatlı tatlı yediğiniz) kredi borçlarını öderken acil durum fonu oluşturmamak gerekiyor

Hayatımızda sürekli finansal sorunlanla karşılaşırız. Beklenmedik durumlarda alacağımız finansal tavırlar ise bizi geleceğe taşıyacak olan ilk ve en önemli adımdır.

Çocuğunuzun okula başlaması, beklenmedik bir sağlık sorununun ortaya çıkması, ev ya da araba almaya karar vermek hatta bir yakınınızın acil finansman ihtiyacı bizi farklı arayışlara sevk edebilmektedir. Bu durumlara hazırlıklı olmak önemli ama pek hazırlıklı yakalandığımız da söylenemez.

Acil durumlara hazırlıksız yakalanmamak için bir kenarda bizi en azından birkaç ay idare edebilecek miktarda nakit paranın bulunması ise rahat nefes aldırır. İşte buna ‘acil durum fonu' diyoruz. Bu fon sayesinde acil durumları engelleyemesek bile onlara karşı daha güçlü durabiliriz. Kendimizi rahat hisseder, geleceğe daha güvenli bakabilir ve daha özgüvenli kararlar alabiliriz.

Peki Acil Durum Fonu olarak tanımlanan bu duruma hazırlıklı olmak için ne tür ve hangi adımların atılması gerekiyor. İşte bunladan en önemlileri:

Ne kadar birikim gerek?

En az 3 aylık masraflarınızı karşılayacak şekilde bir donanıma sahip olmak önemli. Örnek vermek gerekirse aylık gelirinizin toplamı (kira, fatura ya da taksit gibi) 4 bin lira ise en az 12 bin liralık bir acil durum fonu oluşturmak gerekiyor.

Söz konusu acil fonun farklı bir hesabınızda bulunması lazım. Bağmsız bir hesap olarak düşünülmeli.Bu durum harcama dürtünüzü de frenleyecektir. Bu fonun buluncuyle psikolojik olarak hareket ederken oraya dokunmama gibi bir reflekse de sahip olabilirsiniz.

Bütçe dengesini sağlamak

Bütçe dengenize göre belirlemiş olduğunuz miktarda düzenli ve disiplinli birikim yapabilirsiniz. Kredi kartınıza güvenerek yatırım hesabınızı bozarak veya araba gibi belli birikiminizi elden çıkararak acil durum fonu oluşturmayı tercih etmemeniz önemli. Fon sizin maddi durumunuza ek bir maliyet getirmemelidir.

Acil fon durumunda atılması gereken önemli adımlar karar verme aşamasında sizin geleceğinizi de şekillendirmektedir.

Harcamalarınızın gözden geçirerek belli bir bütçe oluşturulmalı

Belli bir tasarruf planı oluşturulmalı

Gelir ve gider dengenize göre aylık birikim hedefi belirleyebilirsiniz

Acil dirim fonundaki paralarınızı gerçekten acil durumlar için ayırdığını unutmamanız önemli

İşsiz kalabileceğinizi düşünün

Gelecek birkaç ay işsiz kalacağınızı düşünün. Faturalarınız başta olmak üzere gıda gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğiniz konusunda daha önce herhangi bir plan yaptınız mı? Peki ya sağlık sorunları gibi acil durumlar için herhangi bir finansal önlem aldınız mı?

Genelde acil durum fonları üç aylık giderler için oluşturulur fakat ihtiyacınıza göre bu zamanı artırabilirsiniz. Uzun vadede bir finansal güvenlik için en az 3, ortalama 7-8 aylık giderlerinizi karşılayacak bir fon oluşturmanız daha avantajlı olabilir. Burada önemli olan işsizlik, hastalık, kaza gibi durumlarda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek nakde sahip olmanızdır.

Hızlı ve ulaşılabilir olması önemli

Acil durum fonu açılmasının amacı, hızlı ve kolay ulaşabilir bir hesap oluşturularak, olumsuz bir durumda kısa sürede para çekme işleminin gerçekleştirilebilmesidir. Finansal güvenlik açısından pek çok banka bireylere acil durum fonu oluştururken bazı güvenlik sorularını, parmak izini ya da ses tanıma yöntemlerini kullanmaktadır. Bu gibi işlemlerin kullanılması hem bankanın hem de bireyin parasının güvenliği açısından zorunludur. Ancak acil durum fonu oluştururken banka ve hesap seçiminde seçici olmakta fayda vardır.. Hangi banka acil durumda kolay ulaşılabilir bir hesap kullanıyorsa o bankayı tercih etmek daha avantajlı olacaktır.

Borç yönetim aşamaları

Krediniz varken, kredi kartlarınızın borcu boyunuzu aşmışken, ek hesaptan para çekerken, kredi yurtlar kurumuna (üniversiteye giderken tatlı tatlı yediğiniz) kredi borçlarını öderken acil durum fonu oluşturmamak gerekir. Çünkü bu borçların faizleri çok büyük ihtimalle bu acil durum fonunun getirisini aşacaktır.

Asgari tutardan daha fazla ödeme yapıyorsanız, kartopu yöntemini kullanabilirsiniz.

Borçlarınızın küçükten büyüğe listeleyin.

En küçük borcunuz için ekstra bütçe ayırarak bitirin.

Sonra diğer küçük borca geçin. Bu yöntemi bütün borçlarınız bitene kadar uygulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.