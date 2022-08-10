Acıbadem'den Adana'ya yatırım! Özel Ortopedia Hastanesi'ni satın aldı

Acıbadem Sağlık Grubu, Adana’da bulunan Özel Ortopedia Hastanesi’ni bünyesine kattı.

Adana ve çevresine sağlık hizmeti sunmak üzere 2009 yılında Acıbadem Adana Hastanesi'ni hayata geçiren Acıbadem Sağlık Grubu, Adana'daki Özel Ortopedia Hastanesi'ni de bünyesine katarak bölgedeki hizmet yelpazesini genişletti.

Adana'da ortopedi hekimleri tarafından 14 yıl önce kurulan ve ortopedi alanındaki hizmetleriyle branş hastanesi olarak faaliyet gösteren Özel Ortopedia Hastanesi, Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Hollanda olmak üzere 5 ülkede hizmet veren Acıbadem Sağlık Grubu'nun Türkiye'de 17. dünya genelinde de 23. hastanesi olarak hizmet sunacak.