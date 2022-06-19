Abdi İbrahim web sitesi yenilendi

Abdi İbrahim'in web sitesine eklediği en dikkat çekici özelliklerden biri sürdürülebilirlik konusuna ayırdığı bölüm oldu.

Abdi İbrahim, yenilikçi kurumsal yapısını ve faaliyetlerini dijital ortamda da en iyi şekilde yansıtmak için web sitesini son teknoloji ve güncel trendler ışığında yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni internet sayfasının tasarımında içerik yoğunluğu göz önünde bulundurularak öncelikle kolay navigasyon erişimi hedeflendi.

Paydaşlarına daha kolay hizmet vermek amacıyla yenilenen sitede, dijitalleşen dünyanın talep ve öncelikleri göz önünde bulunduruldu. Sitede yapışkan menü tercih edildi ve kullanıcı dostu UI/UX tasarımı yapıldı.

Masaüstü bilgisayarların yanı sıra tüm elektronik cihazlara uyumluluk ve kolay erişim için ara yüz 'responsive' olarak kodlandı.

Smartis Interactive firması tarafından tasarlanan yeni internet sayfasında kullanıcının içerikle interaksiyonunu artırabilmek, ilgiyi canlı tutabilmek için hareketli animasyonlardan yararlanıldı. Sayfada yer alan fotoğraflar ise mimari fotoğrafçı Cemal Emden tarafından çekildi.

Sürdürülebilirlik bölümü illüstrasyonlarla tasarlandı

Verilen bilgiye göre, kurulduğu günden bu yana sürdürülebilirlik ve inovasyonu ilke edinen, HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi özelinde önemli projeler hayata geçiren Abdi İbrahim, web sitesine de bu anlayışla yenilikler getirdi.

Şirket vizyonunda öncelikli yer tutan sürdürülebilirlik için web sitesinde ayrı bir bölüm açıldı. Editoryal Tasarım tarafından kurgulanan sürdürülebilirlik bölümü, kolaj sanatçısı Selman Hoşgör imzası taşıyan eserlerle çok daha sofistike hale getirildi.

Abdi İbrahim'in 'geçmişinden aldığı güçle geleceği iyileştirme tutkusu, yeni molekül keşfetme yolundaki çalışmaları, biyoteknolojideki atılımları, inovasyona ve çevreye verdiği değer, uluslararası güçlü bir marka olma yolundaki hedefi, yönetimde yer alan ve Abdi İbrahim'in bugünlere gelmesinde kilit rol üstlenen kadınların önemi, sanatla iç içe olan yapısı' bu özel tasarımlarda hayat buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selman Hoşgör, Abdi İbrahim ile olan iş birliğine ilişkin, 'Abdi İbrahim ile iş birliğimiz pek çok farklı açıdan tatmin ediciydi.

Her şeyden önce özellikle günümüz koşullarını düşününce bilimin iyileştirici gücü ve önemi konusunda hepimiz daha bilinçliyiz. Abdi İbrahim'in de sektörün önde gelen şirketi olarak bu değere yoğunlaşması ve bunu çeşitli alt başlıklarda sürdürülebilir hedef haline getirmesi benim için çok kıymetliydi. İnovasyonu odağına alan ve kendi değerlerini iş yapış şekline uyarlama gayretinde olan köklü bir şirket gördüm karşımda.' değerlendirmesinde bulundu.

Hoşgör, 10 tema çerçevesinde oluşturduğu illüstrasyonlarında Abdi İbrahim'in 'Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu'nu gözler önüne serdi. .