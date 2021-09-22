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TIMETURK / EKONOMİ / ABD Temsilciler Meclisi'nden geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

2 Saat Önce
2021-09-22 08:11:10
ABD Temsilciler Meclisi'nden geçici bütçe tasarısına onay

Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 211'e karşı 220 oyla kabul edildi.

Bir sonraki durağı ABD Senatosu olan bütçe tasarısının, burada Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.

Kongre'nin federal hükümetin kapanmasını önlemek için 30 Eylül'e kadar söz konusu bütçe tasarısını onaylaması gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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