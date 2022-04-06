DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi geçti; işte ayrıntılar
İstanbul İETT zammı ne zaman geçerli? İstanbul otobüs, metrobüs yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak?
Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor
“ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor”
Çeyiz parasına devlet desteğini katıp, 30 kişiyi iş sahibi yaptılar
Erdoğan: Şimdi yeni safhaya geçiyoruz
Borsa günü düşüşle tamamladı
Emekli bayram ikramiyeleri 2022 ne zaman ödenecek?
ABD, Putin'in kızlarını hedef aldı
E devlet şifresi başkasının eline geçerse ne olur?
Çavuşoğlu’ndan yeni müzakere açıklaması
Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman biyografisi!
Tekirdağ'da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı
Marmaray'a zam mı geldi? Öğrenci-tam-indirimli Marmaray ücreti ne kadar? 2022 Marmaray durak sayısına göre ücretleri

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / “ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor”

“ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor”

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, ABD'li şirketlerin Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak gördüğünü belirtti.

45 Dakika Önce
2022-04-06 19:24:19
“ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor”

Eadeh, ABD-Türkiye ticari ve ekonomik ilişkileri ile ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun ziyaretinin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD ve Türkiye arasında güçlü ve büyüyen bir ekonomik ilişki olduğunu belirten Eadeh, geçen yıl ABD ile Türkiye'nin toplam ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 28 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Eadeh, buna karşılık ABD'nin dünyanın geri kalanıyla olan ticaretinin söz konusu dönemde yalnızca yüzde 22 arttığına dikkati çekerek "Türk malları ABD pazarında giderek daha çekici bir hale geliyor. ABD, 2021'de Türk ihracatı için 2 numaralı pazardı." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Türkiye'nin ABD'ye ihracatının yaklaşık yüzde 45'lik artışla 16 milyar dolara ulaştığını aktaran Eadeh, bu artışın Türkiye'nin en büyük 5 ticaret ortağı arasında kaydedilenlerin en yükseği olduğunu vurguladı.

Eadeh, ABD'nin Türkiye'nin en büyük 4. ticaret ortağı olduğunu ifade ederek "Ticari ilişkilerde her iki taraf için de daha fazla büyümeye yer var." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD şirketleri Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor." görüşünü paylaşan Eadeh, 2020'de ABD'nin Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım tutarının 5,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Eadeh, Türkiye'deki ABD'li şirketlerin 2019'da ülkede yaklaşık 60 bin kişiyi istihdam ettiğini belirterek "ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması'nı 4 Nisan'da başlatmaktan çok memnunuz. Lago'nun ekonomik iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere bu kadar kısa sürede gerçekleştirdiği ziyaretine müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

ABD-Türkiye ikili ticaret hacmini genişletme hedefinin detaylarına ilişkin de Eadeh, Büyükelçilik yetkililerinin Türkiye'deki satışlarını ve yatırımlarını artırmak isteyen ABD'li şirketlerle düzenli görüştüğünü belirtti.

​​​​​​​"ABD, yakın gelecekte daha fazla enerji güvenliği iş birliğini bekliyor"

Türkiye'nin son yıllarda enerji kaynaklarının güvenliğini ve çeşitliliğini iyileştirmede sağlam ilerleme kaydettiğine ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde lider olduğuna işaret eden Eadeh, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yılda Türkiye ile ortaklaşa 4'üncü enerji odaklı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bölgesel enerji gelişimi konusunda Türkiye ile yakın şekilde çalışıyoruz. 5 Nisan'da gerçekleştirilen ABD, Kazakistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın yer aldığı Avrasya Küçük Modüler Reaktör (SMR) Forumu'nda da olduğu gibi temiz ve yenilenebilir enerji üretim kaynaklarını geliştirmek için Türkiye ile ortaklık kurmaya kararlıyız. ABD, yakın gelecekte daha fazla enerji güvenliği iş birliğini bekliyor."

Lago'nun Ankara ziyareti

Açıklamada, Lago'nun 2 günlük Ankara ziyaretindeki temaslara da yer verildi.

Lago, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile ticari ilişkileri geliştirmek ve tanıtmak amacıyla ikili görüşmeler yaptı.

Ankara'daki Avrasya SMR Forumu'na katılan Lago, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğini de ziyaret etti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş