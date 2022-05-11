ABD Nisan enflasyonu kaç? ABD enflasyon kaça çıktı? ABD Nisan ayı yıllık enflasyon kaç oldu? Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD enflasyon verilerine odaklanmıştı. Merakla beklenen rakamlar veriler duyuruldu. ABD'de enflasyon, nisan ayında beklentinin üzerinde yüzde 8,3 oldu.

ABD Nisan enflasyonu kaç? ABD enflasyon kaça çıktı? ABD Nisan ayı yıllık enflasyon kaç oldu? Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD enflasyon verilerine odaklanmıştı. Merakla beklenen rakamlar veriler duyuruldu. ABD'de enflasyon, nisan ayında beklentinin üzerinde yüzde 8,3 oldu.

ABD Merkez Bankası FED geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele kapsamında faizleri 50 baz puan artırmıştı. ABD'de son aylarda enflasyon rekorları kırılmaya devam ederken Nisan ayı verileri merakla bekleniyordu.

ABD Nisan enflasyonu kaç?

Enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi yüzde 8,1 oranındaydı.

Nisan ayında barınma, gıda, uçak bileti ve yeni araç fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Barınma endeksi nisanda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,1 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 9,4 artış kaydetti. Yeni araç fiyatlarındaki artış ise nisanda aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 13,2'yi buldu.

Bu dönemde enerji fiyatları aylık bazda yüzde 2,7'lik azalış gösterirken, yıllık yüzde 30,3 arttı. Son dönemdeki artışıyla dikkat çeken benzin fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 6,1 düşüş kaydederken, yıllık yüzde 43,6 yükseliş kaydetti.

ABD'de Mart ayında açıklanan enflasyon verileri ile 40 yıllık rekor kırılmıştı. ABD enflasyonu mart ayında yüzde 8,5 olmuştu.

Enflasyon nedir?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir. .