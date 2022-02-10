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TIMETURK / EKONOMİ / ABD'nin kongre kararı ne oldu? ABD'nin Bitcoin kararı nedir?

ABD'nin kongre kararı ne oldu? ABD'nin Bitcoin kararı nedir?

ABD Senatosu'nun kripto para kongresi yapıldı. ABD'nin Bitcoinin geleceğine nasıl baktığı birçok yatırımcı merak ediyor.ABD'nin kongre kararı ne oldu? ABD'nin Bitcoin kararı nedir?

50 Dakika Önce
2022-02-10 14:03:12
ABD'nin kongre kararı ne oldu? ABD'nin Bitcoin kararı nedir?

ABD Senatosu, dijital varlıkları araştırmak, dijital paranın riskleri, regülasyon ve inovasyon konularını konuşmak için bir araya geldi. Toplantıya ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı Rostin Behnam'da katıldı. Konuşma öncesi ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'daki komitelere bir mesaj gönderen Benham, yatırımcılara “CFTC'nin temel ilkelere odaklanarak çok çeşitli piyasaları denetlemede başarılı olabileceğini gördük. Aynı ilkelerin dijital varlık piyasalarına uygulanamayacağını düşünmek için hiçbir nedenimiz yok."dedi.

BİTCOİN BİR VARLIK OLARAK GÖRÜLÜYOR MU?

Konu ile ilgili açıklamalarına devam eden Bertham, kısıtlı yetkilerimiz sebebi ile bazı noktaları göremiyoruz ancak kongre yatırımcılarını ve bireysel yatırımcılarımızı koruyacak adımları atmaya gayret gösteriyoruz dedi. Bitcoin'in değeri ile ilgili bir sorulan soruya ise Bertham, " Evet biliyoruz ki Bitcoin şuanda altın ile karşılaştırılıyor, 2018 yılındaki karara bakarsak eğer Bitcoin'e bir emtiadır dedi. .

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