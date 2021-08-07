ABD’li yetkililer kripto paralar konusunda birbirine girdi

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC)’den bir yetkili bu hafta yaptığı açıklamasında, SEC başkanı Gary Gensler’ın “birçok kripto para aslında menkul kıymet, bu yüzden SEC’in yetki alanına giriyorlar” sözlerini hedef aldı.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC)'den bir yetkili bu hafta yaptığı açıklamasında, SEC başkanı Gary Gensler'ın “birçok kripto para aslında menkul kıymet, bu yüzden SEC'in yetki alanına giriyorlar” sözlerini hedef aldı.

CFTC'nin Cumhuriyetçi üyesi Brian Quintenz, Çarşamba günü attığı bir Tweet'inde şöyle dedi: “ Buğday, altın, petrol veya kripto paralar fark etmez, SEC'in bu tür saf emtialar üzerinde hiçbir otoritesi yoktur.”

Quintenz'in bu açıklaması, SEC başkanı Gary Gensler'ın birçok kripto varlığın menkul kıymet olarak değerlendirilebileceğini söylemesinden sonra geldi.

Eğer Gensler'ın sözleri yasalaşırsa, 1.6 trilyon dolarlık kripto para piyasası içerisindeki yüzlerce coin, SEC'in denetimi altına girecek.

ABD Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi ise Quintenz'in bu Tweet'ini Retweet'ledi ve altına şunu yazdı: “Kripto paralar SEC'ten büyüktür. Bu yüzden bu sektör için kuralları kongrenin yazması gerekiyor.”

CFTC'nin eski başkanı ve “Kripto Baba” olarak tanınan Christopher Giancarlo ise Çarşamba günü yaptığı konuşmasında konuyla ilgili kendi görüşlerine yer verdi: “Bitcoin ve diğer kripto para piyasalarını yönetebilme deneyimine sahip tek bir ABD'li denetim kurumu var. O da SEC değil CFTC'dir. Eğer Biden yönetimi mantıklı bir kripto para regülasyonu sistemi oluşturma konusunda ciddi ise, bu alanda bir CFTC başkanını aday göstermesi gerekiyor.”

Şu anda CFTC'nin başkanlığını Rostin Behnam yapıyor. Behnam bu görevi 2021 yılının Ocak ayında Heath Tarbert'ten devralmıştı.

Kripto Paralara Bir Denetim

Uygulanması Zor Olacak

Kripto para konusunda denetimsel yetkinin kimde olacağı konusundaki bu tartışmalar aslında mevcut kuralların kripto paralara uygulanması konusunda ne kadar zorluk çekileceğini de bir anlamda dışa vuruyor.

Örneğin Bitcoin, Ticaret Borsası Yasası uyarınca bir emtia olarak düşünülse de, diğer binlerce kripto paranın emtia mı, para birimi mi yoksa menkul kıymet mi olduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor.

Senatör Elizabeth Warren, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında Kongre'deki çalışma arkadaşlarına kripto para alanına denetimsel bir altyapı oluşturmaları konusunda acele etmeleri çağrısında bulunmuştu. Warren, bu sektördeki denetim eksikliğinin meydana getirdiği risklere değinmiş ve bununla birlikte ABD vatandaşlarının bu işten zararlı çıkabileceğini iddia etmişti.

Kaynak: Limenya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.