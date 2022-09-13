ABD, Hollanda ve Türkiye’den 3 havacılık haberi!

Havacılıkta son 24 saatten dünya genelinde 3 haber! 1: Hollanda’daki Amsterdam Schiphol Havalimanı, havayolu şirketlerinden yoğunluk sebebiyle uçuş iptali istedi. 2: ABD’deki havalimanlarını eleştiren Başkan Biden: “Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil!” 3: İstanbul Havalimanı 5-11 Eylül tarihleri arasında bin 351 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası havacılıkta kriz yaşayan Batılı ülkelerde bu sorun her geçen gün kendisini daha fazla hissettiriyor.

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanından yapılan açıklamada, aralarında Türk Hava Yolları'nın (THY) da bulunduğu çok sayıda firmadan yaşanan yoğunluk sebebiyle uçuşlarını iptal etmeleri istendi. Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda personel eksikliği nedeniyle yoğun günler yaşanıyor. Yolcuların uzun kuyruklarda beklediği ve uçuşlarını kaçırdığı yoğunluk sebebiyle Amsterdam Schiphol Havalimanı, yerel saatle 16.00 ile 23.00 arasında 3 numaralı alandan kalkan firmalardan uçuşlarını iptal etmelerini istedi. Havalimanındaki 3 numaralı alandan kalkış yapan havayolu şirketleri arasında Türk Havayolları, Corendon Havayolları ve Surinam Havayolları'nın bulunduğu öğrenildi. Transavia Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Paris Orly Havalimanı ve Porto'ya düzenlenecek iki uçuşun durdurulduğu belirtilirken, 400 yolcunun uçuşu iptal edilmiş oldu. Amsterdam Schiphol Havalimanı, talebe uyarak uçuşlarını iptal eden havayolu şirketlerine tazminat ödeneceğini bildirdi. Amsterdam Schiphol Havalimanı, nisan ayından beri yaşanan yoğunluk nedeniyle daha önce de birçok havayolundan uçuşlarını iptal etmesini istemişti.

Biden'danABD'deki havalimanlarına eleştiri

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki havalimanlarının durumunu eleştirerek, geçen yıl onayladığı altyapı paketinden bir miktar fonu bu havalimanlarındaki terminallerin yenilenmesine ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ayıracaklarını söyledi. Biden, Boston'daki Logan Havalimanı'nda yaptığı konuşmada buraya yapılacak 62 milyon dolarlık yatırımın tanıtımını yaptı. Söz konusu yatırım kapsamında havalimanının uluslararası terminalinin modernize edileceğini ve pistlerin geliştirileceğini belirten Biden, buraya yapılacak yatırımla neredeyse ek 6 bin istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil. Bu bizim için neden mi önemli? Bu ticaret anlamına geliyor, gelir anlamına geliyor, güvenlik anlamına geliyor ve biz dünyada ilk 25'in içinde bile yer alamıyoruz." ifadesini kullandı.Son yıllarda altyapı yatırımlarının azlığı nedeniyle Çin gibi ülkelerin ekonomik olarak ABD'yi yakaladığına dikkat çeken Biden, sonunda 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi imzaladıklarını ve bu kapsamda havalimanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini dile getirdi.

İstanbul Havalimanı zirvede

İstanbul Havalimanı 5-11 Eylül tarihleri arasında bin 351 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) 05-11 Eylül 2022 dönemine ilişkin verileri yayınladı. Buna göre söz konusu tarihler arasında İstanbul Havalimanı 2019 yılı seviyesini yüzde 7 artırarak bin 351 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. .